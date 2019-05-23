Возраст не помеха: 93-летняя Елизавета II прогулялась по магазину в Лондоне

Елизавета II устроила шопинг в магазине Sainsbury's в честь его 150-летия. Для прогулки королева Великобритании выбрала светло-бирюзовое пальто и шляпу такого же цвета. У входа в супермаркет монаршую особу встретили сотрудники заведения, проработавшие здесь более 50 лет, глава магазинного бизнеса Джон Сэйнсбери, а также толпа восторженных поклонников.Королеву провели по торговому центру, предложили попробовать сладости. Елизавета II с удовольствием пообщалась с кулинаром Клэр Птак, готовившей торт для свадьбы Меган Маркл и принца Гарри. Венценосная особа в честь своего исторического визита лично открыла в магазине мемориальную табличку.