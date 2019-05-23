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Возраст не помеха: 93-летняя Елизавета II прогулялась по магазину в Лондоне

Королева Великобритании Елизавета II, несмотря на почтенный возраст, полна сил и энергии. На днях 93-летняя венценосная особа посетила старейший супермаркет в Лондоне, почтив своим присутствием его хозяев и работников.
Возраст не помеха: 93-летняя Елизавета II прогулялась по магазину в Лондоне

Елизавета II устроила шопинг в магазине Sainsbury's в честь его 150-летия. Для прогулки королева Великобритании выбрала светло-бирюзовое пальто и шляпу такого же цвета. У входа в супермаркет монаршую особу встретили сотрудники заведения, проработавшие здесь более 50 лет, глава магазинного бизнеса Джон Сэйнсбери, а также толпа восторженных поклонников.
Возраст не помеха: 93-летняя Елизавета II прогулялась по магазину в Лондоне

Королеву провели по торговому центру, предложили попробовать сладости. Елизавета II с удовольствием пообщалась с кулинаром Клэр Птак, готовившей торт для свадьбы Меган Маркл и принца Гарри. Венценосная особа в честь своего исторического визита лично открыла в магазине мемориальную табличку.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:29

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