Возраст не помеха: 93-летняя Елизавета II прогулялась по магазину в Лондоне
Королева Великобритании Елизавета II, несмотря на почтенный возраст, полна сил и энергии. На днях 93-летняя венценосная особа посетила старейший супермаркет в Лондоне, почтив своим присутствием его хозяев и работников.
Елизавета II устроила шопинг в магазине Sainsbury's в честь его 150-летия. Для прогулки королева Великобритании выбрала светло-бирюзовое пальто и шляпу такого же цвета. У входа в супермаркет монаршую особу встретили сотрудники заведения, проработавшие здесь более 50 лет, глава магазинного бизнеса Джон Сэйнсбери, а также толпа восторженных поклонников.
Королеву провели по торговому центру, предложили попробовать сладости. Елизавета II с удовольствием пообщалась с кулинаром Клэр Птак, готовившей торт для свадьбы Меган Маркл и принца Гарри. Венценосная особа в честь своего исторического визита лично открыла в магазине мемориальную табличку.
Елизавета II устроила шопинг в магазине Sainsbury's в честь его 150-летия. Для прогулки королева Великобритании выбрала светло-бирюзовое пальто и шляпу такого же цвета. У входа в супермаркет монаршую особу встретили сотрудники заведения, проработавшие здесь более 50 лет, глава магазинного бизнеса Джон Сэйнсбери, а также толпа восторженных поклонников.
Королеву провели по торговому центру, предложили попробовать сладости. Елизавета II с удовольствием пообщалась с кулинаром Клэр Птак, готовившей торт для свадьбы Меган Маркл и принца Гарри. Венценосная особа в честь своего исторического визита лично открыла в магазине мемориальную табличку.
Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:29