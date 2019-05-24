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Британские ученые увидели связь между уровнем образования и здоровьем сердца

Британские ученые озвучили новую версию о вероятной связи уровня образования и здоровья сердца. Чтобы подтвердить данную гипотезу эксперты провели масштабные исследования, сообщает сайт Имперского колледжа в Лондоне.

Британские ученые увидели связь между уровнем образования и здоровьем сердца

Изучения, касающиеся рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний говорят о том, что чем больше лет человек потратил на образование, тем меньше вероятность столкнуться с инфарктом или инсультом. По словам ученых, 40% случаев "защиты" от проблем с сердцем можно объяснить артериальным давлением, индексом массы тела, статусом курения и степенью образования.

Специалисты проанализировали данные 200 000 британцев, включая уровень образования, сердечно-сосудистые заболевания, индекс массы тела, показатели кровяного давления и наличие привычки курения. На втором этапе научных сотрудников заинтересовали показатели более миллиона людей. Эксперты, используя менделеевскую рандомизацию, позволяющую установить причинно-следственные связи посредством генетических факторов, изучили различия в геноме, которые могли быть связаны с длительностью обучения.

Светила науки попытались связать эти два исследования и доказали, что каждые 3,6 года обучения ассоциируются со снижением индекса массы тела на один килограмм и уровнем кровяного давления на 3 миллиметра ртутного столба.

По словам одного из авторов научной работы, доктора Дипендера Гилла, более образованные люди склонны чаще обращаться к медикам с проблемами со здоровьем, что также предупреждает патологии сердечно-сосудистой системы. Исследователи не собираются останавливаться на достигнутом и продолжить в дальнейшем изучение данного вопроса.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 03:27

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