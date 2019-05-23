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Дэнни де Вито может стать новым "Россомахой"

Пользователи Сети решили собрать подписи под петицией и утвердить на роль "Россомахи" комедийного актера Дэнни де Вито. Знаменитость не упустил возможности пошутить и опубликовал в Instagram пост на данную тему.

Дэнни де Вито может стать новым "Россомахой"

В петиции, составленной поклонниками "Россомахи", говорится о том, что если этот мутант вновь появится на экранах, то единственный актер, который сможет сыграть его достойно — это Дэнни де Вито. Требование сделать комедийного актера "Россомахой" уже поддержали около 21 000 пользователей Сети. Для рассмотрения петиции необходимо собрать больше на 4 000 голосов, чем есть на данный момент. Также сообщается, что количество подписей увеличивается с каждой секундой.

Дэнни де Вито может стать новым "Россомахой"

Сам Дэнни де Вито не упустил возможности пошутить на данную тему. Актер опубликовал в социальной сети Instagram скриншот этой петиции. В комментарии к посту знаменитость спросил своих подписчиков, подходит ли он на роль "Россомахи". Фанаты пришли к выводу, что актер будет идеальным мутантом и как никто другой подходит на эту роль.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:54

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