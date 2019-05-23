Рустам Солнцев заявил, что Сергей Лазарев не победил в «Евровидении» из-за унылой песни





После получения Сергеем Лазаревым на «Евровидении» третьего места высказать своё мнение о причинах поражения российского певца решил Рустам Солнцев. Блогер отметил, что не имеет ничего против самого исполнителя, вот только до сих пор не может понять, почему написание песни для конкурса такого масштаба доверили шведам. Рустам Солнцев заявил, что Сергей Лазарев не победил из-за унылой песни и грустного лица, с которым ему довелось выступать.Кроме того, шоумен пошутил, предложив отправить певца туда ещё несколько раз, чтобы члены жюри сжалились над ним и когда-нибудь всё же дали первое место, как говорится, за настойчивость. По мнению выпускника «Дома-2», на этом конкурсе люди хотят видеть весёлых людей с зажигательными и лёгкими в исполнении песнями.