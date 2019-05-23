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Диетологи выяснили, что сыр и мясо могут способствовать развитию рака после 50 лет

Специалисты провели исследования и отметили, что риск преждевременной смерти значительно возрастает, если употреблять много сыра и мяса после 50-летнего возраста. Диетологи рекомендуют обратить внимание на такие источники белка, как бобовые и рыбу.
Диетологи выяснили, что сыр и мясо могут способствовать развитию рака после 50 лет

Американские ученые проанализировали данные о питании 6400 человек и сопоставили их с историями болезней. Результаты, полученные в ходе этого исследования, указали на то, что если больше 20% суточных калорий были получены из продуктов с высоким содержанием животного белка, то это значительно увеличивало риск развития различных заболеваний и даже преждевременной смерти.

По мнению специалистов, животный белок негативно сказывается на клетках и способствует росту опухолей. Также высокое содержание жиров в таких продуктах приводит к повышению уровня холестерина, проблемам с метаболизмом и другим нарушениям здоровья.

Диетологи рекомендуют вводить в рацион больше фасоли, рыбы и чечевицы как источников белка. Также стоит обратить внимание на орехи, семена льна и различные растительные масла.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 23:00

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