Диетологи выяснили, что сыр и мясо могут способствовать развитию рака после 50 лет





Американские ученые проанализировали данные о питании 6400 человек и сопоставили их с историями болезней. Результаты, полученные в ходе этого исследования, указали на то, что если больше 20% суточных калорий были получены из продуктов с высоким содержанием животного белка, то это значительно увеличивало риск развития различных заболеваний и даже преждевременной смерти.По мнению специалистов, животный белок негативно сказывается на клетках и способствует росту опухолей. Также высокое содержание жиров в таких продуктах приводит к повышению уровня холестерина, проблемам с метаболизмом и другим нарушениям здоровья.Диетологи рекомендуют вводить в рацион больше фасоли, рыбы и чечевицы как источников белка. Также стоит обратить внимание на орехи, семена льна и различные растительные масла.