АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Регулярное взвешивание может уберечь от ожирения
EUR 71.84 USD 64.42
Курс валют на 23.05.2019

Анастасия Костенко с дочкой на руках поздравила Дмитрия Тарасова с победой в Кубке

Два с половиной года назад футболист Дмитрий Тарасов бросил свою вторую жену Ольгу Бузову. Сегодня спортсмен счастлив в браке с ростовской красавицей Анастасией Костенко.

В этом браке у них родилась маленькая Милана, и уже через несколько недель ей исполняется год. У себя в Instagram Дмитрий и Настя постоянно выкладывают трогательные снимки семейной жизни.

Анастасия Костенко с дочкой на руках поздравила Дмитрия Тарасова с победой в Кубке

Надо отметить, что есть такие, кто очень сомневается, что спортсмен после двух неудачных браков не разведется и с Анастасией. Но таких хейтеров влюбленные не замечают.

Сама мамочка уже начала работать и снимается для различных проектов. Тем не менее, свою наследницу она не бросает и проводит большую часть времени с ней.

Папа продолжает ездить на сборы. И последние месяцы были очень тяжелыми для полузащитника "Локомотива", ведь клуб в Кубке России добрался до финала и накануне победил в нём в напряженной борьбе, одолев "Урал" со счетом 1:0.

Анастасия Костенко с дочкой на руках поздравила Дмитрия Тарасова с победой в Кубке

Костенко конечно поддержала своего супруга и его команду. Хоть девушка на стадион не поехала, но активно болела дома вместе с подружками. Она уже выложила в социальную сеть фото, где в красной футболке "Локомотива" и кружевных шортах радуется успехам мужа. При этом Настя держит девочку на руках, а ее подруги машут шарфами.

Подписчики дружно поздравили семью с успехом и пожелали этой паре дальнейших побед и в любви, и в спорте.



 
+Дзен +Яндекс новости
Спорт / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Панин разыскивает свой
Mercedes-Benz представил новую версию
Подписчики высмеяли Ким Кардашьян за
Владимир Соловьёв ответил вызвавшему
Дэнни де Вито может стать новым
Специалисты назвали симптомы,
Рустам Солнцев заявил, что Сергей
Ольга Серябкина получила порцию критики
В Huawei разработана замена
Светлана Лобода в дерзком купальнике
Анастасия Костенко с дочкой на руках
Дети Сергея Жукова снимаются в
Ученый объяснил, с чем связан запрет на
Альбина Джанабаева ответила на вопрос о
Поклонники Виктории Толстогановой
Эксперты составили рейтинг самых
Робин Аррен из «Игры престолов» в
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова
Forbes представил рейтинг самых богатых
Ксения Собчак завуалировано ответила на
Рэпер Потап признался в любви Насте
Лиза Триандафилиди: «Хромина спала со
Подруга Ларисы Гузеевой рассказала о
Ведущий федерального канала нахамил
Сын Жанны Фриске Платон Шепелев через
В России выросло количество овощей с
Звезда «Дома-2» Саша Гозиас призналась,
В России планируют ввести доверенные
Наталья Рудова показала процесс своей
В США выпустили юбилейную монету к
Просмотреть все новости