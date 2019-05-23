Анастасия Костенко с дочкой на руках поздравила Дмитрия Тарасова с победой в Кубке

В этом браке у них родилась маленькая Милана, и уже через несколько недель ей исполняется год. У себя в Instagram Дмитрий и Настя постоянно выкладывают трогательные снимки семейной жизни.Надо отметить, что есть такие, кто очень сомневается, что спортсмен после двух неудачных браков не разведется и с Анастасией. Но таких хейтеров влюбленные не замечают.Сама мамочка уже начала работать и снимается для различных проектов. Тем не менее, свою наследницу она не бросает и проводит большую часть времени с ней.Папа продолжает ездить на сборы. И последние месяцы были очень тяжелыми для полузащитника "Локомотива", ведь клуб в Кубке России добрался до финала и накануне победил в нём в напряженной борьбе, одолев "Урал" со счетом 1:0.Костенко конечно поддержала своего супруга и его команду. Хоть девушка на стадион не поехала, но активно болела дома вместе с подружками. Она уже выложила в социальную сеть фото, где в красной футболке "Локомотива" и кружевных шортах радуется успехам мужа. При этом Настя держит девочку на руках, а ее подруги машут шарфами.Подписчики дружно поздравили семью с успехом и пожелали этой паре дальнейших побед и в любви, и в спорте.