АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Регулярное взвешивание может уберечь от ожирения
EUR 71.84 USD 64.42
Курс валют на 23.05.2019

Mercedes-Benz представил новую версию кроссовера GLE – GLE 580 4Matic

Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz представил свой новый кроссовер GLE – GLE 580 4Matic. Цена на новинку в США стартует от 77 795 долларов.
Mercedes-Benz представил новую версию кроссовера GLE – GLE 580 4Matic

Mercedes-Benz GLE – GLE 580 4Matic оборудован 4-литровым битурбированным мотором V8 мощностью 490 лошадиных сил и крутящим моментом 700 Нм. В тандеме с двигателем работает генератор-стартер мощностью 21 лошадиной силы, который рекуперирует энергию во время торможения.

Также автомобиль оборудован адаптивной подвеской. Внешний пакет отделки AMG Line подчеркивает изысканность модели и делает её более привлекательной. Интерьер также вызывает восторг. Кожаный салон в комплексе с инновационной мультимедийной системой и функцией голосового управления не оставит равнодушным даже самого искушенного автолюбителя. Эта модель является самой быстрой из своего класса в компании, что является очередным плюсом. Единственным небольшим изъяном является цена, поскольку базовая комплектация стоит от 77 795 долларов, что соответствует примерно 5 миллионам рублей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Панин разыскивает свой
Mercedes-Benz представил новую версию
Подписчики высмеяли Ким Кардашьян за
Владимир Соловьёв ответил вызвавшему
Дэнни де Вито может стать новым
Специалисты назвали симптомы,
Рустам Солнцев заявил, что Сергей
Ольга Серябкина получила порцию критики
В Huawei разработана замена
Светлана Лобода в дерзком купальнике
Анастасия Костенко с дочкой на руках
Дети Сергея Жукова снимаются в
Ученый объяснил, с чем связан запрет на
Альбина Джанабаева ответила на вопрос о
Поклонники Виктории Толстогановой
Эксперты составили рейтинг самых
Робин Аррен из «Игры престолов» в
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова
Forbes представил рейтинг самых богатых
Ксения Собчак завуалировано ответила на
Рэпер Потап признался в любви Насте
Лиза Триандафилиди: «Хромина спала со
Подруга Ларисы Гузеевой рассказала о
Ведущий федерального канала нахамил
Сын Жанны Фриске Платон Шепелев через
В России выросло количество овощей с
Звезда «Дома-2» Саша Гозиас призналась,
В России планируют ввести доверенные
Наталья Рудова показала процесс своей
В США выпустили юбилейную монету к
Просмотреть все новости