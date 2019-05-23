Mercedes-Benz представил новую версию кроссовера GLE – GLE 580 4Matic





Mercedes-Benz GLE – GLE 580 4Matic оборудован 4-литровым битурбированным мотором V8 мощностью 490 лошадиных сил и крутящим моментом 700 Нм. В тандеме с двигателем работает генератор-стартер мощностью 21 лошадиной силы, который рекуперирует энергию во время торможения.Также автомобиль оборудован адаптивной подвеской. Внешний пакет отделки AMG Line подчеркивает изысканность модели и делает её более привлекательной. Интерьер также вызывает восторг. Кожаный салон в комплексе с инновационной мультимедийной системой и функцией голосового управления не оставит равнодушным даже самого искушенного автолюбителя. Эта модель является самой быстрой из своего класса в компании, что является очередным плюсом. Единственным небольшим изъяном является цена, поскольку базовая комплектация стоит от 77 795 долларов, что соответствует примерно 5 миллионам рублей.