Специалисты назвали симптомы, предшествующие остановке сердца
Медики проанализировали симптомы, которые предшествуют остановке сердца. Это очень опасное состояние, потому специалисты рекомендуют внимательно прислушиваться к сигналам организма и как можно скорее вызывать скорую помощь при возникших признаках нарушения сердечной деятельности.
Сердце – очень сложный, многосоставной орган. При нарушении работы этой мышцы могут возникнуть такие состояния, как ее остановка. Вначале орган начинает сокращаться очень быстро, а затем останавливается. Медики считают, что причина этого нарушения - в электрической системе органа. Это крайне опасное состояние, которое требует немедленного реагирования.
Вначале больной может ощущать дискомфорт в груди, который может перейти в сильную боль. Обычно такие ощущения возникают за несколько минут или часов до остановки сердца, но могут отмечаться и за неделю до этого. Также наблюдаются затруднения дыхания. Вследствие остановки сердца мозг перестает получать кровь, потому человек теряет сознание. Должны настораживать даже такие симптомы, как внезапные падения и ощущения сильной слабости.
При выявлении вышеперечисленных признаков рекомендуется прощупать пульс человека. Это достоверно покажет наличие сердцебиения. Как можно скорее необходимо вызвать скорую помощь. Медики могут использовать для спасения пациента необходимые медикаменты и приборы, например, дефибриллятор, передает издание Слово и Дело.
Сердце – очень сложный, многосоставной орган. При нарушении работы этой мышцы могут возникнуть такие состояния, как ее остановка. Вначале орган начинает сокращаться очень быстро, а затем останавливается. Медики считают, что причина этого нарушения - в электрической системе органа. Это крайне опасное состояние, которое требует немедленного реагирования.
Вначале больной может ощущать дискомфорт в груди, который может перейти в сильную боль. Обычно такие ощущения возникают за несколько минут или часов до остановки сердца, но могут отмечаться и за неделю до этого. Также наблюдаются затруднения дыхания. Вследствие остановки сердца мозг перестает получать кровь, потому человек теряет сознание. Должны настораживать даже такие симптомы, как внезапные падения и ощущения сильной слабости.
При выявлении вышеперечисленных признаков рекомендуется прощупать пульс человека. Это достоверно покажет наличие сердцебиения. Как можно скорее необходимо вызвать скорую помощь. Медики могут использовать для спасения пациента необходимые медикаменты и приборы, например, дефибриллятор, передает издание Слово и Дело.
Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:49