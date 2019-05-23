Альбина Джанабаева ответила на вопрос о возможности родить от Валерия Меладзе третьего ребёнка
Певица и телеведущая Альбина Джанабаева, в апреле этого года отпраздновавшая своё 40-летие, в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» ответила на вопрос ведущей о возможности родить от Валерия Меладзе третьего ребёнка. На данный момент звёздные супруги воспитывают двух сыновей – Луку и Константина.
По словам Альбины Джанабаевой, временами её посещают мысли о том, что было бы неплохо, если бы у её детей появилась сестричка. «Возможно, в будущем я решусь на третьего ребёнка – пока же мне хорошо и с моими двумя сыновьями», – отметила исполнительница.
Альбина Джанабаева также призналась: во время первой беременности она хотела, чтобы на свет появился мальчик – так и произошло. Забеременев во второй раз, она также мечтала, чтобы родился сын.
По словам Альбины Джанабаевой, временами её посещают мысли о том, что было бы неплохо, если бы у её детей появилась сестричка. «Возможно, в будущем я решусь на третьего ребёнка – пока же мне хорошо и с моими двумя сыновьями», – отметила исполнительница.
Альбина Джанабаева также призналась: во время первой беременности она хотела, чтобы на свет появился мальчик – так и произошло. Забеременев во второй раз, она также мечтала, чтобы родился сын.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:57