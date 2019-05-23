Альбина Джанабаева ответила на вопрос о возможности родить от Валерия Меладзе третьего ребёнка

По словам Альбины Джанабаевой, временами её посещают мысли о том, что было бы неплохо, если бы у её детей появилась сестричка.отметила исполнительница.Альбина Джанабаева также призналась: во время первой беременности она хотела, чтобы на свет появился мальчик – так и произошло. Забеременев во второй раз, она также мечтала, чтобы родился сын.