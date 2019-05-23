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В Huawei разработана замена американскому программному обеспечению

Компания Huawei заявила, что готова полностью заменить американское программное обеспечение на собственное. Это связано с внесением китайского предприятия в «черный список» Министерством торговли США.
В Huawei разработана замена американскому программному обеспечению

По сообщению главы Huawei Consumer Business Group, корпорация предполагала возможные санкции со стороны США, поэтому уже несколько лет разрабатывала собственную операционную систему для своих смартфонов и ноутбуков. Новая ОС может быть введена в эксплуатацию уже в 2020 году. Китайские разработчики даже создали собственный сервис App Gallery, который по факту является аналогом App Store.

Однако представители компании Huawei не будут спешить с внедрением своего программного обеспечения. Оно будет использовано как крайняя мера. Пока предприятие из поднебесной имеет возможность использовать американскую ОС, собственные технологии не будут применены. Это дает основания считать, что вскоре США возможно исключит Huawei из «черного списка», и компания продолжит работу в стационарном режиме.

Однако сейчас к санкциям Соединённых штатов уже присоединились европейские и японские фирмы. Это может быть началом масштабных конфликтов на мировом рынке, что приведет к негативным экономическим убыткам для всех участников. В первую очередь пострадают простые пользователи китайских технологий.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:32

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