В Huawei разработана замена американскому программному обеспечению





По сообщению главы Huawei Consumer Business Group, корпорация предполагала возможные санкции со стороны США, поэтому уже несколько лет разрабатывала собственную операционную систему для своих смартфонов и ноутбуков. Новая ОС может быть введена в эксплуатацию уже в 2020 году. Китайские разработчики даже создали собственный сервис App Gallery, который по факту является аналогом App Store.Однако представители компании Huawei не будут спешить с внедрением своего программного обеспечения. Оно будет использовано как крайняя мера. Пока предприятие из поднебесной имеет возможность использовать американскую ОС, собственные технологии не будут применены. Это дает основания считать, что вскоре США возможно исключит Huawei из «черного списка», и компания продолжит работу в стационарном режиме.Однако сейчас к санкциям Соединённых штатов уже присоединились европейские и японские фирмы. Это может быть началом масштабных конфликтов на мировом рынке, что приведет к негативным экономическим убыткам для всех участников. В первую очередь пострадают простые пользователи китайских технологий.