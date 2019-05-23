Светлана Лобода в дерзком купальнике восхитила поклонников

Наряд знаменитости состоит из завышенного низа с поясом, подчеркивающим ее тонкую талию, и кожаного лифа. Лобода позирует на фоне цветущих кустов, устремив взгляд вдаль. «Guten Morgen!» - подписала публикацию артистка, пожелав фанатам доброго утра по-немецки.Поклонники предположили, что таким образом певица намекает на предстоящую поездку в Германию. В комментарии фолловеры выразили восхищение невероятной красотой Лободы и ее стройностью. Хейтеры не упустили момент и раскритиковали звезду, отметив, что она выбрала не очень женственный купальник.