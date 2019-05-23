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Светлана Лобода в дерзком купальнике восхитила поклонников

Светлана Лобода восхитила подписчиков личного Instagram-аккаунта пикантным снимком. Известная певица предстала перед поклонниками в дерзком купальнике.
Светлана Лобода в дерзком купальнике восхитила поклонников

Наряд знаменитости состоит из завышенного низа с поясом, подчеркивающим ее тонкую талию, и кожаного лифа. Лобода позирует на фоне цветущих кустов, устремив взгляд вдаль. «Guten Morgen!» - подписала публикацию артистка, пожелав фанатам доброго утра по-немецки.

Поклонники предположили, что таким образом певица намекает на предстоящую поездку в Германию. В комментарии фолловеры выразили восхищение невероятной красотой Лободы и ее стройностью. Хейтеры не упустили момент и раскритиковали звезду, отметив, что она выбрала не очень женственный купальник.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:26

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