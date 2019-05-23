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Подруга Ларисы Гузеевой рассказала о молодости телеведущей

Подруга Ларисы Гузеевой Ирина Коваленко пообщалась с журналистами и сообщила некоторые подробности о молодости телеведущей. Также однокурсница знаменитости рассказала, что у ведущей «Давай поженимся» всегда был непростой характер.

Подруга Ларисы Гузеевой рассказала о молодости телеведущей

Ирина Коваленко рассказала, что в студенческие годы Лариса Гузеева была красивой, умной, обворожительной и притягивала к себе людей. При этом первое впечатление о том, что она беззащитная и хрупкая пропадало, как только будущая знаменитость начинала говорить. Ведь она была довольно резкая в своих высказываниях. Подруга телеведущей призналась, что жить в студенческие годы им было непросто, поскольку часто не хватало денег на еду. При этом будущая знаменитость никогда не впадала в отчаяние. Женщина рассказала, как однажды она пришла в гости к Ларисе Гузеевой в тот момент, когда им нечего было кушать, и та смогла из томатной пасты и муки приготовить очень вкусное блюдо.

Подруга Ларисы Гузеевой рассказала о молодости телеведущей

Также Ирина Коваленко сообщила, что после института они с Ларисой Гузеевой пошли каждый своей дорогой. На данный момент у женщин нет времени на общение друг с другом.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:08

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