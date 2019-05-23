Подруга Ларисы Гузеевой рассказала о молодости телеведущей





Ирина Коваленко рассказала, что в студенческие годы Лариса Гузеева была красивой, умной, обворожительной и притягивала к себе людей. При этом первое впечатление о том, что она беззащитная и хрупкая пропадало, как только будущая знаменитость начинала говорить. Ведь она была довольно резкая в своих высказываниях. Подруга телеведущей призналась, что жить в студенческие годы им было непросто, поскольку часто не хватало денег на еду. При этом будущая знаменитость никогда не впадала в отчаяние. Женщина рассказала, как однажды она пришла в гости к Ларисе Гузеевой в тот момент, когда им нечего было кушать, и та смогла из томатной пасты и муки приготовить очень вкусное блюдо.Также Ирина Коваленко сообщила, что после института они с Ларисой Гузеевой пошли каждый своей дорогой. На данный момент у женщин нет времени на общение друг с другом.