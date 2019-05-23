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Лиза Триандафилиди: «Хромина спала со своим отчимом»

Экс-героиня телестройки «Дом-2» Лиза Триандафилиди открыла тайну бывшей коллеги. По словам длинноволосой красавицы, у Лены Хроминой было «волшебство» со своим отчимом.

Лиза Триандафилиди: «Хромина спала со своим отчимом»

Вчера вечером Маша Кохно впервые за долгое время решила выйти со своей странички в Instagram в прямой эфир, чтобы обсудить с поклонниками ее бывшую подругу Лена Хромину. Во время разговора с фанатами девушка заявила, что знает, какими именно словами называет ее экс-приятельница всех девушек, участвующих в проекте «Дом-2».

Эти же вопросы фолловеры поспешили задать и Хроминой, которая тут же разместила в личном микроблоге несколько гневных публикаций, где назвала Кохно «лицемеркой», «вонзившей» ей нож в спину.

За Машу поспешила вступиться ее близкая приятельница Лиза Триандафилиди, которая в разговоре с журналистами не только раскритиковала Лену, но и раскрыла некоторые ее тайны.

Лиза Триандафилиди: «Хромина спала со своим отчимом»

По словам Лизы, она уже попросту не может спокойно сидеть и наблюдать за тем, как Машу «обливают» грязью. Триандафилиди подчеркнула, что Хромина не единожды ей говорила о том, что ее очень редко интересуют мужчины, зачастую она предпочитает девушек.

«Леша Чайчиц запрещал мне с ней общаться. На острове она прямо говорила, что хочет со мной переспать», - вспомнила звезда «Дома-2».

Также Лиза указала на то, что до последнего не хотела раскрывать некоторых тайн Лены, но теперь, после тех «гадостей», которые девушка говорит у себя в эфирах, она больше не может молчать, сообщает Dom2Life.

«Это сумасшедшая девушка, которая спала со своим отчимом!» - заявила Лиза.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:15

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