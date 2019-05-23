Лиза Триандафилиди: «Хромина спала со своим отчимом»
Экс-героиня телестройки «Дом-2» Лиза Триандафилиди открыла тайну бывшей коллеги. По словам длинноволосой красавицы, у Лены Хроминой было «волшебство» со своим отчимом.
Вчера вечером Маша Кохно впервые за долгое время решила выйти со своей странички в Instagram в прямой эфир, чтобы обсудить с поклонниками ее бывшую подругу Лена Хромину. Во время разговора с фанатами девушка заявила, что знает, какими именно словами называет ее экс-приятельница всех девушек, участвующих в проекте «Дом-2».
Эти же вопросы фолловеры поспешили задать и Хроминой, которая тут же разместила в личном микроблоге несколько гневных публикаций, где назвала Кохно «лицемеркой», «вонзившей» ей нож в спину.
За Машу поспешила вступиться ее близкая приятельница Лиза Триандафилиди, которая в разговоре с журналистами не только раскритиковала Лену, но и раскрыла некоторые ее тайны.
По словам Лизы, она уже попросту не может спокойно сидеть и наблюдать за тем, как Машу «обливают» грязью. Триандафилиди подчеркнула, что Хромина не единожды ей говорила о том, что ее очень редко интересуют мужчины, зачастую она предпочитает девушек.
Также Лиза указала на то, что до последнего не хотела раскрывать некоторых тайн Лены, но теперь, после тех «гадостей», которые девушка говорит у себя в эфирах, она больше не может молчать, сообщает Dom2Life.
Вчера вечером Маша Кохно впервые за долгое время решила выйти со своей странички в Instagram в прямой эфир, чтобы обсудить с поклонниками ее бывшую подругу Лена Хромину. Во время разговора с фанатами девушка заявила, что знает, какими именно словами называет ее экс-приятельница всех девушек, участвующих в проекте «Дом-2».
Эти же вопросы фолловеры поспешили задать и Хроминой, которая тут же разместила в личном микроблоге несколько гневных публикаций, где назвала Кохно «лицемеркой», «вонзившей» ей нож в спину.
За Машу поспешила вступиться ее близкая приятельница Лиза Триандафилиди, которая в разговоре с журналистами не только раскритиковала Лену, но и раскрыла некоторые ее тайны.
По словам Лизы, она уже попросту не может спокойно сидеть и наблюдать за тем, как Машу «обливают» грязью. Триандафилиди подчеркнула, что Хромина не единожды ей говорила о том, что ее очень редко интересуют мужчины, зачастую она предпочитает девушек.
«Леша Чайчиц запрещал мне с ней общаться. На острове она прямо говорила, что хочет со мной переспать», - вспомнила звезда «Дома-2».
Также Лиза указала на то, что до последнего не хотела раскрывать некоторых тайн Лены, но теперь, после тех «гадостей», которые девушка говорит у себя в эфирах, она больше не может молчать, сообщает Dom2Life.
«Это сумасшедшая девушка, которая спала со своим отчимом!» - заявила Лиза.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:15