Ведущий федерального канала нахамил украинскому эксперту и выгнал его из студии ток-шоу "Кто против?"





В прямом эфире политической программы был показан кадр из музея холокоста. Ведущие и участники принялись активно обсуждать снимок, отметив, что фото было выдано сотрудниками посольства Украины за съемку депортации крымских татар, произошедшую в 1944 году. Комментируя кадр, украинский специалист Вячеслав Ковтун назвал его "ляпом". Владимир Соловьев бурно отреагировал на это, заявив, что это не "ляп", а "ложь на Россию", назвав украинцев "недобитыми нациками".К дискуссии подключился Михеев, объяснив, что речь идет не о "ляпе", а о "подходе украинской политизированной псевдонауки к обоснованию всех этих вещей". Он рассказал о том, как бывший глава Украины Виктор Ющенко, делая подобную выставку, посвященную голодомору, использовал снимки с Поволжья. На комментарий Ковтуна: "Что, не было голодомора что ли?" ведущий не выдержал: "Идите отсюда! Свободен!" и выгнал гостя из студии. Михеев отметил, что "украинский философ" ему надоел, а свои лекции ему стоит читать в "бачок унитаза". После этого случая Владимир Соловьев попытался разрядить ситуацию, рассказав анекдот про Кая, выкладывающего из кубиков льда прозвучавшее из уст коллеги слово. Эксперты продолжили "горячую" полемику, но Ковтун в студии уже не появлялся.