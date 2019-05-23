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Ведущий федерального канала нахамил украинскому эксперту и выгнал его из студии ток-шоу "Кто против?"

Известный российский политолог Сергей Михеев негативно отреагировал на слова прозвучавшие в его ток-шоу "Кто против?". Ведущий федерального канала "послал" украинского эксперта и выгнал его из студии после вопроса о голодоморе.

Ведущий федерального канала нахамил украинскому эксперту и выгнал его из студии ток-шоу "Кто против?"

В прямом эфире политической программы был показан кадр из музея холокоста. Ведущие и участники принялись активно обсуждать снимок, отметив, что фото было выдано сотрудниками посольства Украины за съемку депортации крымских татар, произошедшую в 1944 году. Комментируя кадр, украинский специалист Вячеслав Ковтун назвал его "ляпом". Владимир Соловьев бурно отреагировал на это, заявив, что это не "ляп", а "ложь на Россию", назвав украинцев "недобитыми нациками".

К дискуссии подключился Михеев, объяснив, что речь идет не о "ляпе", а о "подходе украинской политизированной псевдонауки к обоснованию всех этих вещей". Он рассказал о том, как бывший глава Украины Виктор Ющенко, делая подобную выставку, посвященную голодомору, использовал снимки с Поволжья. На комментарий Ковтуна: "Что, не было голодомора что ли?" ведущий не выдержал: "Идите отсюда! Свободен!" и выгнал гостя из студии. Михеев отметил, что "украинский философ" ему надоел, а свои лекции ему стоит читать в "бачок унитаза". После этого случая Владимир Соловьев попытался разрядить ситуацию, рассказав анекдот про Кая, выкладывающего из кубиков льда прозвучавшее из уст коллеги слово. Эксперты продолжили "горячую" полемику, но Ковтун в студии уже не появлялся.



 
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Политика
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:02

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