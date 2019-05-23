Forbes представил рейтинг самых богатых наследников России





Метод для составления рейтинга был выбран следующий – общее финансовое состояние родителя делится на всех его детей, которые им признаны, не учитывая при этом долю супругов и заявления о том, что капитал будет пожертвован на благотворительные нужды. На 19 апреля 2019 года самым богатым наследником стал Юсуф Алекперов, который получит от своего отца 21,8 млрд долларов. Сын президента «Лукойл» ушел из компании и развивает свой собственный бизнес.Двадцать позиций рейтинга заняли семьи, в которых воспитывают в общей сложности 48 детей. Состояние, которое получат наследники, варьируется от 21,8 млрд до 74 млн долларов. Согласно рейтингу, меньше всего получат дети банкира Романа Авдеева, поскольку он воспитывает сразу 23 ребенка. У некоторых миллиардеров место в рейтинге стало ниже из-за рождения новых наследников, потому что состояние теперь делится на более мелкие равные доли.