АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Регулярное взвешивание может уберечь от ожирения
EUR 71.84 USD 64.42
Курс валют на 23.05.2019

Forbes представил рейтинг самых богатых наследников России

Forbes посчитал состояние, которое получат дети самых успешных людей России. Самым богатым среди наследников остается Юсуф Алекперов, сын главы «Лукойла».
Forbes представил рейтинг самых богатых наследников России

Метод для составления рейтинга был выбран следующий – общее финансовое состояние родителя делится на всех его детей, которые им признаны, не учитывая при этом долю супругов и заявления о том, что капитал будет пожертвован на благотворительные нужды. На 19 апреля 2019 года самым богатым наследником стал Юсуф Алекперов, который получит от своего отца 21,8 млрд долларов. Сын президента «Лукойл» ушел из компании и развивает свой собственный бизнес.

Двадцать позиций рейтинга заняли семьи, в которых воспитывают в общей сложности 48 детей. Состояние, которое получат наследники, варьируется от 21,8 млрд до 74 млн долларов. Согласно рейтингу, меньше всего получат дети банкира Романа Авдеева, поскольку он воспитывает сразу 23 ребенка. У некоторых миллиардеров место в рейтинге стало ниже из-за рождения новых наследников, потому что состояние теперь делится на более мелкие равные доли.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты составили рейтинг самых
Робин Аррен из «Игры престолов» в
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова
Forbes представил рейтинг самых богатых
Ксения Собчак завуалировано ответила на
Рэпер Потап признался в любви Насте
Лиза Триандафилиди: «Хромина спала со
Подруга Ларисы Гузеевой рассказала о
Ведущий федерального канала нахамил
Сын Жанны Фриске Платон Шепелев через
В России выросло количество овощей с
Звезда «Дома-2» Саша Гозиас призналась,
В России планируют ввести доверенные
Наталья Рудова показала процесс своей
В США выпустили юбилейную монету к
В Сети опубликованы первые кадры съемок
Диабет II типа излечим с высоким риском
Ученые: Регулярное взвешивание может
Внешний вид беременной звезды «Дома-2»
BMW опубликовали снимки
Фанаты раскритиковали откровенный
Меган Маркл превзошла Кейт Миддлтон
Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о
Ученые сравнили риски гипертонии и
Яна Поплавская впервые рассказала о
Минздрав РФ рассекретил число умерших
Программный директор НВО
Huawei лишится процессоров для своих
Виктория Лопырёва не вняла советам
Ученые: Употребление диетических
Просмотреть все новости