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Ученые: Регулярное взвешивание может уберечь от ожирения
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Ученые: Регулярное взвешивание может уберечь от ожирения

Специалисты Университета Джорджии (США) рассказали о новом способе предотвращения увеличения веса в праздничные дни. Ученые уверены, что уберечься от ожирения можно, если регулярно взвешиваться.
Ученые: Регулярное взвешивание может уберечь от ожирения

В новом исследовании американских экспертов приняли участие 111 человек в возрасте 18-65 лет. Одной группе добровольцев предложили в течение двух недель ежедневно становиться на весы, а второй не следить за массой тела. В конце эксперимента выяснилось, что участники, регулярно контролировавшие свой вес во время курортного сезона, остались в форме, а их оппоненты набрали за отпуск лишние килограммы. Как отметили авторы научной работы, добровольцам из обеих групп не давались дополнительные инструкции с указаниями, как поддерживать базовую массу тела. Участникам исследования предоставлялась свобода в выборе удобного для себя способа держаться в форме, меньше есть или заниматься спортом.

Люди, как утверждают специалисты, «чувствительны к несоответствиям между нынешними показателями и их стандартом или целью». Многие, заметив эти различия, меняют свои привычки, и ежедневное взвешивание может стать эффективным способом избежать ожирения на отдыхе или в праздничные дни.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:12

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