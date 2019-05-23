Ученые: Регулярное взвешивание может уберечь от ожирения





В новом исследовании американских экспертов приняли участие 111 человек в возрасте 18-65 лет. Одной группе добровольцев предложили в течение двух недель ежедневно становиться на весы, а второй не следить за массой тела. В конце эксперимента выяснилось, что участники, регулярно контролировавшие свой вес во время курортного сезона, остались в форме, а их оппоненты набрали за отпуск лишние килограммы. Как отметили авторы научной работы, добровольцам из обеих групп не давались дополнительные инструкции с указаниями, как поддерживать базовую массу тела. Участникам исследования предоставлялась свобода в выборе удобного для себя способа держаться в форме, меньше есть или заниматься спортом.Люди, как утверждают специалисты, «чувствительны к несоответствиям между нынешними показателями и их стандартом или целью». Многие, заметив эти различия, меняют свои привычки, и ежедневное взвешивание может стать эффективным способом избежать ожирения на отдыхе или в праздничные дни.