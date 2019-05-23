В России выросло количество овощей с нитратами





Проведенным мониторингом было установлено, что в 2017 году общее количество проб с повышенным показателем нитратов в овощах составило 2,2 процента. Состоянием на 2018 год это количество увеличилось до 4 процентов, что почти в два раза больше предыдущего показателя. Такая тенденция несет крайне негативное влияние на здоровье граждан, поскольку нитраты имеют отрицательное воздействие на человеческий организм. Поэтому специалисты рекомендуют покупать продукты питания только у проверенных поставщиков. Это позволит избежать негативного воздействия некачественной продукции.Тенденция увеличения применения нитратов в сельскохозяйственной сфере приводит к заполнению рынка токсичными овощами, которые имеют ряд негативных аспектов. Специалисты начинают бить тревогу, поскольку, если такой рост продолжится, это может привести к более плачевным последствиям.