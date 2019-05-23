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В России выросло количество овощей с нитратами

Согласно проверке Роспотребнадзора, количество овощей, в которых содержатся нитраты, за последний год значительно увеличилось. Об этом сообщает издание РИА «Новости», ссылаясь на источник в госструктуре.
В России выросло количество овощей с нитратами

Проведенным мониторингом было установлено, что в 2017 году общее количество проб с повышенным показателем нитратов в овощах составило 2,2 процента. Состоянием на 2018 год это количество увеличилось до 4 процентов, что почти в два раза больше предыдущего показателя. Такая тенденция несет крайне негативное влияние на здоровье граждан, поскольку нитраты имеют отрицательное воздействие на человеческий организм. Поэтому специалисты рекомендуют покупать продукты питания только у проверенных поставщиков. Это позволит избежать негативного воздействия некачественной продукции.

Тенденция увеличения применения нитратов в сельскохозяйственной сфере приводит к заполнению рынка токсичными овощами, которые имеют ряд негативных аспектов. Специалисты начинают бить тревогу, поскольку, если такой рост продолжится, это может привести к более плачевным последствиям.



 
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Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:49

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