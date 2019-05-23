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Звезда «Дома-2» Саша Гозиас призналась, что только испортила волосы, сменив их цвет

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Гозиса призналась поклонникам, что только испортила волосы, сменив их цвет. По словам телезнаменитости, она не единожды задавалась вопросом, зачем в свое время ей потребовались такие кардинальные изменения.

Звезда «Дома-2» Саша Гозиас призналась, что только испортила волосы, сменив их цвет

Нужно сказать, что с момента своего ухода за ворота Александра очень изменилась. Гозиас не только скинула несколько лишних, по ее мнению, килограмм и сделала пластическую операцию, но и перекрасилась в блондинку. Напомним, что ранее у звезды «Дома-2» были темно русые волосы.

Как оказалось, не всеми изменениями Саша осталась довольна. На днях молодая мамочка опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой продемонстрировала свой новый оттенок локонов. Под снимком Гозиас оставила пост, где заявляет, что сменив цвет волос, только испортила их.

«Что же я сделала... Вопрос этот задавала себе каждая девушка?! Причины разные, мои в основном касаются волос», - пишет экс-участница «Дома-2».


Звезда «Дома-2» Саша Гозиас призналась, что только испортила волосы, сменив их цвет

По словам Александры, сейчас ее волосы очень повреждены, поэтому ей посоветовали как можно реже красить их, чтобы, к примеру, придать сияния или убрать желтый пигмент. Гозиас долго не могла отыскать то средство, которое помогло бы ей не только нейтрализовать рыжий оттенок, но и не высушивать волосы.

Впрочем, не так давно знаменитости все-таки посчастливилось наткнуться на хорошую маску для светлых волос, которая нейтрализует желтизну. Саша отметила, что именно это средство помогло ей, и теперь ее локоны не сухие, а даже наоборот.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:44

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