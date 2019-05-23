Звезда «Дома-2» Саша Гозиас призналась, что только испортила волосы, сменив их цвет

«Что же я сделала... Вопрос этот задавала себе каждая девушка?! Причины разные, мои в основном касаются волос», - пишет экс-участница «Дома-2».

Нужно сказать, что с момента своего ухода за ворота Александра очень изменилась. Гозиас не только скинула несколько лишних, по ее мнению, килограмм и сделала пластическую операцию, но и перекрасилась в блондинку. Напомним, что ранее у звезды «Дома-2» были темно русые волосы.Как оказалось, не всеми изменениями Саша осталась довольна. На днях молодая мамочка опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой продемонстрировала свой новый оттенок локонов. Под снимком Гозиас оставила пост, где заявляет, что сменив цвет волос, только испортила их.По словам Александры, сейчас ее волосы очень повреждены, поэтому ей посоветовали как можно реже красить их, чтобы, к примеру, придать сияния или убрать желтый пигмент. Гозиас долго не могла отыскать то средство, которое помогло бы ей не только нейтрализовать рыжий оттенок, но и не высушивать волосы.Впрочем, не так давно знаменитости все-таки посчастливилось наткнуться на хорошую маску для светлых волос, которая нейтрализует желтизну. Саша отметила, что именно это средство помогло ей, и теперь ее локоны не сухие, а даже наоборот.