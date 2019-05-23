Сын Жанны Фриске Платон Шепелев через своих представителей выплатил часть долга «Русфонду»

«Русфонд» требует от семьи Жанны Фриске те денежные средства, которые были собраны на лечение исполнительницы, но так и не потрачены на эти цели. Родители артистки, в отличие от Платона Шепелева, всё ещё остаются должниками перед «Русфондом», так как суд они проиграли. Теперь отец певицы Владимир Фриске требует от адвокатов, которых он нанимал, возвратить ему взятые деньги за услуги, так как они не справились с поставленной задачей.Что касается сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева, его часть долга в размере 7,9 миллиона рублей удалось выплатить благодаря продаже телеведущим принадлежащей ребёнку доли в доме на территории Московской области, который певица и её избранник начинали строить ещё до болезни артистки.