Наталья Рудова показала процесс своей фотосессии в купальнике

Наталья Рудова часто путешествует и любит радовать преданных поклонников пляжными фотографиями. Недавно знаменитость решила показать фанатам процесс того, как на самом деле проходят съемки фотосессий в купальнике. Актриса показала несколько кадров из бассейна, на которых ее фотографировала подруга. На каждом снимке знаменитость написала слова, которые ей говорили, прежде чем сделать очередной кадр. В комментарии Наталья Рудова отметила: «СФОТАЙ МЕНЯ КРАСИВО».В конце своего поста знаменитость поинтересовалась у фанатов, есть ли у них подруга, которая так говорит. Подписчики начали писать, что у всех есть такие друзья. Многие признались, что сами просят своих близких сделать красивые снимки в бассейне. Некоторые поблагодарили актрису за поднятое настроение. Всего за несколько часов видео Натальи Рудовой успели просмотреть более 530 тысяч пользователей Сети.