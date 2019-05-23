В России планируют ввести доверенные сим-карты с отечественным шифрованием





Российские правоохранительные органы в сотрудничестве с рядом отечественных предприятий разрабатывают российскую криптографию для её применения на сим-картах. Новые модули будут использоваться как средства криптографической защиты данных пользователей, что позволит уберечь граждан России от несанкционированной передачи данных третьим лицам. Планируется в течение ближайших нескольких лет заменить все импортные сим-карты на новые - с отечественным кодированием.Применение новой технологии увеличит себестоимость модуля на 1 доллар. Замена не будет иметь обязательный характер, что позволит постепенно и без лишних затрат перейти на нововведение. Сообщается, что сейчас для создания российской кодировки используются чипы от Samsung, что может вызвать ряд вопросов. Однако официальные лица заверили, что это никак не скажется на безопасности, поскольку иностранные чипы прошли проверку и не несут опасности для пользователей новых сим-карт.Разработчики предвидят некие проблемы, которые могут в перспективе возникнуть, но они имеют скорее бюрократический характер, нежели технический. Дело в том, что использование криптографической защиты на сим-картах не позволяет их свободно вывозить за границу. Также нормативно не урегулированы условия распространения новой технологии. Представители ФСБ обещают исправить все правовые коллизии до момента выхода новой технологии на отечественный рынок. Однако пока неизвестно, чего именно стоит ожидать от сим-карт с криптографической защитой. Остается только ждать официального выхода новой технологии и надеяться на отсутствие изъянов в её работе.