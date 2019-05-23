В США выпустили юбилейную монету к годовщине Победы во Второй мировой войне без упоминания СССР





Даже граждане США часто обращают внимание на искажение фактов. Стив Тирер направил ведущему программы «Время покажет» Артуру Шейнину письмо, в котором он просил обратить внимание на монету, выпущенную по случаю очередной годовщины Победы во Второй мировой войне в США.На монете изображены Трумэн и Эйзенхауэр с одной стороны и знамена США, Великобритании и Франции как символы победителей. Про участие СССР упоминаний на ней нет. Очевиден факт изменения исторической информации. Стив Тирер в своем письме надеется, что программа Артура Шейнина как-то поможет в сложившейся ситуации. Сам Шейнин глубоко возмущен, считая, что это фальсификация истории, попытка изменить факты и стереть память людям.