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В США выпустили юбилейную монету к годовщине Победы во Второй мировой войне без упоминания СССР

США часто предпринимают попытки уменьшить значимость участия войск СССР в победе во Второй мировой войне. К очередной годовщине Победы над нацистской Германией была выпущена юбилейная монета, где изображена символика и лидеры стран-победителей. О Советском Союзе на ней не упоминается.
В США выпустили юбилейную монету к годовщине Победы во Второй мировой войне без упоминания СССР

Даже граждане США часто обращают внимание на искажение фактов. Стив Тирер направил ведущему программы «Время покажет» Артуру Шейнину письмо, в котором он просил обратить внимание на монету, выпущенную по случаю очередной годовщины Победы во Второй мировой войне в США.

На монете изображены Трумэн и Эйзенхауэр с одной стороны и знамена США, Великобритании и Франции как символы победителей. Про участие СССР упоминаний на ней нет. Очевиден факт изменения исторической информации. Стив Тирер в своем письме надеется, что программа Артура Шейнина как-то поможет в сложившейся ситуации. Сам Шейнин глубоко возмущен, считая, что это фальсификация истории, попытка изменить факты и стереть память людям.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:28

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