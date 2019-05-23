Диабет II типа излечим с высоким риском рецидива





По мнению научных сотрудников Института Роберта Коха в Берлине и их коллег из Диабетического центра (DDZ), к 2040 году в Германии количество больных диабетом II типа может составлять около 12 млн человек. Специалисты на фоне растущих показателей стремятся разработать меры по профилактике и лечению опасного недуга, основываясь на результатах исследования британских экспертов, показавшем, что низкокалорийная диета и снижение массы тела способствуют ремиссии заболевания.Эксперимент проводился с участием порядка 300 добровольцев. Половине пациентов удалось нормализовать уровень сахара, воздерживаясь от приема препаратов. Из числа исследуемых, сбросивших свыше 15 кг, почти у 85% наблюдалась ремиссия диабета. Однако риск рецидива, хотя болезнь является излечимой, остается высоким. Ученые заметили, что через два года лишь треть участников осталась в состоянии ремиссии.Нередко пациенты с диабетом подвергаются бариатрической хирургии. Специалистам удается нормализовать у людей с ожирением уровень глюкозы путем рукавной гастрэктомии и шунтирования желудка. Специалисты считают, что долгосрочных успехов можно добиться посредством предотвращения или уменьшения осложнений, связанных с диабетом.