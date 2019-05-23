АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Биполярное расстройство может спровоцировать развитие болезни Паркинсона
EUR 71.84 USD 64.42
Курс валют на 23.05.2019

Фанаты раскритиковали откровенный снимок Глюк’oZы

В социальной сети Instagram Наталья Ионова, более известная как певица Глюк’oZа, опубликовала новую фотографию в ярком купальнике. Фанаты исполнительницы не оценили ее старания и раскритиковали откровенный снимок.

Фанаты раскритиковали откровенный снимок Глюк’oZы

Глюк’oZа часто публикует снимки в купальнике, но один из последних кадров вызвал возмущение в Сети. В своем Instagram Наталья Ионова показала подписчикам фото в ярко-желтом купальнике и ботфортах, сделанных из прозрачного материала. Исполнительница запечатлена на детском диване в обнимку с большой мягкой игрушкой. Комментировать новый пост знаменитость не стала.

Фанаты раскритиковали откровенный снимок Глюк’oZы

Подписчики сразу же обратили внимание на новую публикацию Глюк’oZы. Многие не оценили старание певицы и начали писать в комментариях, что ей пора повзрослеть и начать вести себя как мать. Некоторые назвали фотографию вульгарной и попросили больше не публиковать подобные кадры в Сети. Фанаты начали интересоваться, как на такие фото реагирует супруг певицы. Но, несмотря на возмущение подписчиков, новый пост набрал более 79 000 лайков. Пока Глюк’oZа никак не отреагировала на критику подписчиков.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
BMW опубликовали снимки
Фанаты раскритиковали откровенный
Меган Маркл превзошла Кейт Миддлтон
Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о
Ученые сравнили риски гипертонии и
Яна Поплавская впервые рассказала о
Минздрав РФ рассекретил число умерших
Программный директор НВО
Huawei лишится процессоров для своих
Виктория Лопырёва не вняла советам
Ученые: Употребление диетических
Ларс фон Триер рассказал Ксении Собчак
Грязная тарелка Курта Кобейна была
Анна Седокова призвала поклонников не
В Сети опубликованы снимки нового Kia
Елена Летучая затмила звезд
Океаны могли сделать Венеру необитаемой
Сергей Лазарев прокомментировал
Ученые: Определены продукты, опасные
Беременная Катя Колисниченко: «На днях
Мать Децла Ирина Толмацкая сменила
Елена Малышева развенчала миф о пользе
Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова
Ford продемонстрировали нового
«Дышится по-другому и поётся»: Ани
У Антона Гусева объявился внебрачный
Российских школьников хотят проверять
Станислав Садальский раскритиковал
«Женщина «за сорок» более мудра»: Ольга
Биполярное расстройство может
Просмотреть все новости