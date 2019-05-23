Фанаты раскритиковали откровенный снимок Глюк’oZы
В социальной сети Instagram Наталья Ионова, более известная как певица Глюк’oZа, опубликовала новую фотографию в ярком купальнике. Фанаты исполнительницы не оценили ее старания и раскритиковали откровенный снимок.
Глюк’oZа часто публикует снимки в купальнике, но один из последних кадров вызвал возмущение в Сети. В своем Instagram Наталья Ионова показала подписчикам фото в ярко-желтом купальнике и ботфортах, сделанных из прозрачного материала. Исполнительница запечатлена на детском диване в обнимку с большой мягкой игрушкой. Комментировать новый пост знаменитость не стала.
Подписчики сразу же обратили внимание на новую публикацию Глюк’oZы. Многие не оценили старание певицы и начали писать в комментариях, что ей пора повзрослеть и начать вести себя как мать. Некоторые назвали фотографию вульгарной и попросили больше не публиковать подобные кадры в Сети. Фанаты начали интересоваться, как на такие фото реагирует супруг певицы. Но, несмотря на возмущение подписчиков, новый пост набрал более 79 000 лайков. Пока Глюк’oZа никак не отреагировала на критику подписчиков.
Глюк’oZа часто публикует снимки в купальнике, но один из последних кадров вызвал возмущение в Сети. В своем Instagram Наталья Ионова показала подписчикам фото в ярко-желтом купальнике и ботфортах, сделанных из прозрачного материала. Исполнительница запечатлена на детском диване в обнимку с большой мягкой игрушкой. Комментировать новый пост знаменитость не стала.
Подписчики сразу же обратили внимание на новую публикацию Глюк’oZы. Многие не оценили старание певицы и начали писать в комментариях, что ей пора повзрослеть и начать вести себя как мать. Некоторые назвали фотографию вульгарной и попросили больше не публиковать подобные кадры в Сети. Фанаты начали интересоваться, как на такие фото реагирует супруг певицы. Но, несмотря на возмущение подписчиков, новый пост набрал более 79 000 лайков. Пока Глюк’oZа никак не отреагировала на критику подписчиков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:00