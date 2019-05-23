Фанаты раскритиковали откровенный снимок Глюк’oZы

Глюк’oZа часто публикует снимки в купальнике, но один из последних кадров вызвал возмущение в Сети. В своем Instagram Наталья Ионова показала подписчикам фото в ярко-желтом купальнике и ботфортах, сделанных из прозрачного материала. Исполнительница запечатлена на детском диване в обнимку с большой мягкой игрушкой. Комментировать новый пост знаменитость не стала.Подписчики сразу же обратили внимание на новую публикацию Глюк’oZы. Многие не оценили старание певицы и начали писать в комментариях, что ей пора повзрослеть и начать вести себя как мать. Некоторые назвали фотографию вульгарной и попросили больше не публиковать подобные кадры в Сети. Фанаты начали интересоваться, как на такие фото реагирует супруг певицы. Но, несмотря на возмущение подписчиков, новый пост набрал более 79 000 лайков. Пока Глюк’oZа никак не отреагировала на критику подписчиков.