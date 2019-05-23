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Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него

Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды. Бывшая подруга певца хочет, чтобы он содержал ее и ребенка.
Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него

Гузева, пожаловавшаяся на Шаляпина журналистам «КП», рассталась со знаменитостью больше года назад. 40-летняя блондинка заявила, что после разрыва отношений они продолжали «общаться» и теперь она ждет ребенка. Экс-возлюбленная артиста пребывает на восьмом месяце беременности. В доказательство своих слов она представила фото, показав внушительного размера живот.

Бывшая подруга Шаляпина не хотела говорить ему об ожидании ребенка, так как он перестал выходить с ней на связь. Она вынуждена обратиться за помощью, поскольку потеряла высокооплачиваемую работу. Гудзева сама воспитывает дочь от первого брака и понимает, как сложно ей будет с двумя детьми. Экс-избранница Шаляпина желает добиться справедливости и заставить певца содержать ее.
Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него

Как заявила блондинка, их разлад со звездой спровоцировала Виталина Цымбалюк-Романовская, «перетащившая» его к себе. Шаляпин перестал общаться с Гудзевой, по ее мнению, из-за боязни, что его новая возлюбленная, узнав о ребенке, устроит ему скандал. Экс-подруга певца уверена: она сможет вернуть отца своего малыша.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:48

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