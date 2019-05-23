BMW опубликовали снимки модифицированных моделей X5 M50i и X7 M50i





Автомобили BMW X5 M50i и X7 M50i оборудованы двигателем V8 объёмом 4,4 литра, мощностью 530 лошадиных сил и крутящим моментом в 750 Нм. Производитель утверждает, что силовой агрегат имеет новые поршни, картер, головку блока, турбонагреватель и коленвал. Работает мотор в тандеме с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая имеет подрулевые лепестки и систему лонч-контроля. Мощный двигатель позволяет разогнать BMW X5 M50i до сотни за 4,3 секунды, а модель X7 M50i - за 4,7 секунды.Кроме этого BMW X5 M50i оборудована спортивной выхлопной системой, а также адаптивной подвеской, которая позволяет установить специальные настройки, позволяющие улучшить характеристики автомобиля на дороге. Обе модели оснащены электромеханическим рулевым, спортивными тормозами и специальными дисками, размером 21 дюйм. Покупатель будет иметь возможность за отдельную плату установить задние подруливающие колеса и стабилизатор устойчивости. Производство автомобилей стартует в августе этого года на заводе в Спартанберге. К автодилерам модели поступят уже этой осенью, однако их стоимость пока не известна.