В Сети опубликованы первые кадры съемок новых «Звездных войн»





На опубликованных фотографиях можно увидеть хорошо известных зрителям «Звездных войн» Чубакку и Кайло Рена, а также других знаменитых героев фильма. На кадрах были запечатлены и новые персонажи фантастической саги, такие, как Зорри Блисс в исполнении Кери Расселл, Наоми Аки в роли Джанну.Сообщается, что в прокат в Российской Федерации новая серия «Звездных войн», получившая название «Восхождение Скайуокера», выйдет в конце 2019 года. В апреле текущего года в Интернете появился первый тизер данного фильма. Напомним, съемки девятого эпизода фантастической картины начались в Лондоне в начале августа прошлого года. Недавно корпорация Walt Disney заявила, что новые «Звездные войны» будут выходить каждые 2 года, начиная с 2022 года.