АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Регулярное взвешивание может уберечь от ожирения
EUR 71.84 USD 64.42
Курс валют на 23.05.2019

В Сети опубликованы первые кадры съемок новых «Звездных войн»

В Сети опубликованы первые кадры со съемок фильма «Звездные войны». Уже известно, что новая часть получила название «Восхождение Скайуокера».

В Сети опубликованы первые кадры съемок новых «Звездных войн»

На опубликованных фотографиях можно увидеть хорошо известных зрителям «Звездных войн» Чубакку и Кайло Рена, а также других знаменитых героев фильма. На кадрах были запечатлены и новые персонажи фантастической саги, такие, как Зорри Блисс в исполнении Кери Расселл, Наоми Аки в роли Джанну.

В Сети опубликованы первые кадры съемок новых «Звездных войн»

Сообщается, что в прокат в Российской Федерации новая серия «Звездных войн», получившая название «Восхождение Скайуокера», выйдет в конце 2019 года. В апреле текущего года в Интернете появился первый тизер данного фильма. Напомним, съемки девятого эпизода фантастической картины начались в Лондоне в начале августа прошлого года. Недавно корпорация Walt Disney заявила, что новые «Звездные войны» будут выходить каждые 2 года, начиная с 2022 года.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты составили рейтинг самых
Робин Аррен из «Игры престолов» в
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова
Forbes представил рейтинг самых богатых
Ксения Собчак завуалировано ответила на
Рэпер Потап признался в любви Насте
Лиза Триандафилиди: «Хромина спала со
Подруга Ларисы Гузеевой рассказала о
Ведущий федерального канала нахамил
Сын Жанны Фриске Платон Шепелев через
В России выросло количество овощей с
Звезда «Дома-2» Саша Гозиас призналась,
В России планируют ввести доверенные
Наталья Рудова показала процесс своей
В США выпустили юбилейную монету к
В Сети опубликованы первые кадры съемок
Диабет II типа излечим с высоким риском
Ученые: Регулярное взвешивание может
Внешний вид беременной звезды «Дома-2»
BMW опубликовали снимки
Фанаты раскритиковали откровенный
Меган Маркл превзошла Кейт Миддлтон
Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о
Ученые сравнили риски гипертонии и
Яна Поплавская впервые рассказала о
Минздрав РФ рассекретил число умерших
Программный директор НВО
Huawei лишится процессоров для своих
Виктория Лопырёва не вняла советам
Ученые: Употребление диетических
Просмотреть все новости