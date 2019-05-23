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Ученые сравнили риски гипертонии и пониженного давления

Немецкие ученые оценили риски изменений кровяного давления и определили степень опасности гипер- и гипотонии. Они рекомендуют внимательно отнестись к любым изменениям своего состояния и обратиться к врачу для получения предписаний по проведению лечения.
Ученые сравнили риски гипертонии и пониженного давления

Гипотония является противоположным гипертонии состоянием. Она характеризуется снижением артериального давления и может также негативно сказываться на самочувствии. Для нее характерны следующие симптомы: пульсирующая головная боль, тошнота, рвота, потемнение в глазах, обморок, слабость, повышенная утомляемость, ощущение нехватки воздуха, онемение конечностей. Отметив два или более таких симптомов, человек должен измерить уровень артериального давления. Если оно ниже его привычной отметки, то можно говорить о гипотонии.

Давление может довольно стремительно упасть, а это состояние может угрожать жизни. При потере сознания рекомендуется вызвать скорую помощь. Если же больной в сознании и при этом отмечает ухудшение состояния из-за понизившегося давления, то рекомендуется выпить кофе или сделать специальную гимнастику.

Гипертония также является опасным для жизни состоянием. Она вызывает спазмы сосудов, что может привести к серьезной угрозе жизни. Могут возникнуть инсульты, мерцательная аритмия или сердечный приступ.

Немецкие ученые проанализировали эти факты и определили, что оба состояния могут нанести серьезный вред здоровью, потому рекомендуют не откладывать визит к врачу.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:43

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