Ученые сравнили риски гипертонии и пониженного давления





Гипотония является противоположным гипертонии состоянием. Она характеризуется снижением артериального давления и может также негативно сказываться на самочувствии. Для нее характерны следующие симптомы: пульсирующая головная боль, тошнота, рвота, потемнение в глазах, обморок, слабость, повышенная утомляемость, ощущение нехватки воздуха, онемение конечностей. Отметив два или более таких симптомов, человек должен измерить уровень артериального давления. Если оно ниже его привычной отметки, то можно говорить о гипотонии.Давление может довольно стремительно упасть, а это состояние может угрожать жизни. При потере сознания рекомендуется вызвать скорую помощь. Если же больной в сознании и при этом отмечает ухудшение состояния из-за понизившегося давления, то рекомендуется выпить кофе или сделать специальную гимнастику.Гипертония также является опасным для жизни состоянием. Она вызывает спазмы сосудов, что может привести к серьезной угрозе жизни. Могут возникнуть инсульты, мерцательная аритмия или сердечный приступ.Немецкие ученые проанализировали эти факты и определили, что оба состояния могут нанести серьезный вред здоровью, потому рекомендуют не откладывать визит к врачу.