Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка на седьмом месяце беременности

Вынашивая второго ребенка, знаменитость постоянно чувствовала непонятную тревогу, ей часто снились страшные сны, будто она его теряет. Супруг Поплавской Сергей Гинзбург спокойно относился к переживаниям жены, считая это предродовой тревожностью. Однако врачи во время одной из консультаций выявили у девочки внутриутробную остановку сердца. Актриса тяжело перенесла смерть еще не родившейся дочери и обвинила в этом мужа. Гинзбург не понимал, в чем его вина, но на глаза жены старался не попадаться и избегал общения с ней.Поплавская считает, что супруг должен был ее поддержать в этот сложный момент, разделить с ней отчаяние, но этого не произошло. В тот момент, по словам звезды, в их отношениях произошел некий сбой. Специалисты еще больше расстроили звезду, сказав, что она больше не сможет иметь детей. К счастью, диагноз оказался неверным, и через некоторое время у актрисы появился второй сын.