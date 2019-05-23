Программный директор НВО прокомментировал недовольства фанатов "Игры престолов"





Фанаты остались не удовлетворены окончанием сериала. Многие отмечают, что ожидали совсем другого финала. Поклонники даже направляли петицию, требуя пересмотра сценария. Однако, по заявлению программного директора НВО Кейси Блойса, у сценаристов не было цели удовлетворить желания фанатов. Более того, он отметил, что раз возникают отзывы и критика, то фильм притягивает зрителя и заставляет переживать за судьбу героев.Ранее говорилось, что НВО собирается выпустить еще несколько приквелов к «Игре престолов». Говорилось об идее для событий «Длинной ночи», в новом фильме речь может пойти о Короле ночи и Детях леса, которые обладают сверхспособностями. Кейси Блойс относительно этого факта заявил, что он не собирается торопить события, так что фанатам придется подождать.