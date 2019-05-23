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Ученые: Употребление диетических напитков может увеличить риск инсульта и инфаркта

Американские ученые выяснили, что употребление различных диетических напитков может увеличить риск инсульта и инфаркта. В исследовании принимали участие 80 000 добровольцев возрастом от 50 лет.

Ученые: Употребление диетических напитков может увеличить риск инсульта и инфаркта

Научные работники выяснили, что употребление диетических напитков увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а ожирение и малоподвижный образ жизни только повышают их. Эксперты подчеркивают, что проведенное исследование не является прямым доказательством возможных инсультов и инфарктов из-за напитков, однако их количество должно контролироваться. Людям, страдающим диабетом, стоит внимательнее относиться к диетическим напиткам, поскольку они содержат подсластители, различные добавки, кофеин и повышенный уровень натрия.

Научные работники сообщают, что существует несколько признаков инсульта, среди которых внезапное головокружение, потеря координации, полная или частичная потеря зрения, неспособность поднять одну или обе руки, а также невнятная речь. Специалисты советуют при появлении первых симптомов обращаться за помощью к медикам.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:11

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