Анна Седокова призвала поклонников не следовать чужим советам
Анна Седокова на своей Instagram-странице призвала поклонников не следовать чужим советам, так как то, что помогло одному человеку, в жизни другого может произвести противоположный эффект. Певица также поделилась собственным методом, как самостоятельно найти для себя выход из сложной ситуации.
Анна Седокова отметила: в опасности следования чужим советам она убедилась лично. Артистка обратила внимание поклонников на то, что рекомендации близкие люди дают, основываясь на своём жизненном опыте, но он зависит и от обстоятельств, и от особенностей характера тех людей, по отношению к которым был направлен. «Если сработало и у твоей подруги, и у твоей мамы – это не гарантия того, что и тебе поможет. Наоборот, можно получить обратный эффект», – написала знаменитость, добавив, что считает любой совет изначальным программированием на чужую ошибку.
«Сама же я спрашиваю советы только у себя», – призналась Анна Седокова, отметив, что делает она это, находясь в пустой комнате и с закрытыми глазами – и тогда правильное решение не заставляет себя долго ждать.
Анна Седокова отметила: в опасности следования чужим советам она убедилась лично. Артистка обратила внимание поклонников на то, что рекомендации близкие люди дают, основываясь на своём жизненном опыте, но он зависит и от обстоятельств, и от особенностей характера тех людей, по отношению к которым был направлен. «Если сработало и у твоей подруги, и у твоей мамы – это не гарантия того, что и тебе поможет. Наоборот, можно получить обратный эффект», – написала знаменитость, добавив, что считает любой совет изначальным программированием на чужую ошибку.
«Сама же я спрашиваю советы только у себя», – призналась Анна Седокова, отметив, что делает она это, находясь в пустой комнате и с закрытыми глазами – и тогда правильное решение не заставляет себя долго ждать.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:56