Анна Седокова призвала поклонников не следовать чужим советам

Анна Седокова отметила: в опасности следования чужим советам она убедилась лично. Артистка обратила внимание поклонников на то, что рекомендации близкие люди дают, основываясь на своём жизненном опыте, но он зависит и от обстоятельств, и от особенностей характера тех людей, по отношению к которым был направлен.написала знаменитость, добавив, что считает любой совет изначальным программированием на чужую ошибку.призналась Анна Седокова, отметив, что делает она это, находясь в пустой комнате и с закрытыми глазами – и тогда правильное решение не заставляет себя долго ждать.