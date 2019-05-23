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Анна Седокова призвала поклонников не следовать чужим советам

Анна Седокова на своей Instagram-странице призвала поклонников не следовать чужим советам, так как то, что помогло одному человеку, в жизни другого может произвести противоположный эффект. Певица также поделилась собственным методом, как самостоятельно найти для себя выход из сложной ситуации.
Анна Седокова призвала поклонников не следовать чужим советам

Анна Седокова отметила: в опасности следования чужим советам она убедилась лично. Артистка обратила внимание поклонников на то, что рекомендации близкие люди дают, основываясь на своём жизненном опыте, но он зависит и от обстоятельств, и от особенностей характера тех людей, по отношению к которым был направлен. «Если сработало и у твоей подруги, и у твоей мамы – это не гарантия того, что и тебе поможет. Наоборот, можно получить обратный эффект», – написала знаменитость, добавив, что считает любой совет изначальным программированием на чужую ошибку.

«Сама же я спрашиваю советы только у себя», – призналась Анна Седокова, отметив, что делает она это, находясь в пустой комнате и с закрытыми глазами – и тогда правильное решение не заставляет себя долго ждать.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:56

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