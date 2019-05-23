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Океаны могли сделать Венеру необитаемой

Американские ученые предположили, что Венера могла стать непригодной для жизни из-за огромных океанов. Приливные явления усилили воздействие радиации и осушили водоемы.
Океаны могли сделать Венеру необитаемой

Венеру считают похожей на Землю планетой. На данный момент она непригодна для жизни, но ученые предполагают, что так было не всегда. Сейчас атмосфера планеты на 96% состоит из углекислого газа, температура на поверхности достигает +462 градусов. Сутки на Венере длятся 243 земных дня, поэтому планета подвергается куда большему солнечному излучению, чем Земля.

В NASA считают, что Венера, как и Марс, могла иметь океаны и комфортные условия для развития жизни. Ученые смоделировали эту ситуацию и выяснили, что наличие водоемов могло замедлить вращение планеты, соответственно, сделав солнечное излучение еще более продолжительным. Это могло бы осушить океаны и сделать Венеру непригодной для жизни.

Это исследование доказало роль приливных явлений в жизни целой планеты. Эти природные явления влияют не только на конкретные живые организмы, но и на глобальные изменения.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:38

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