Беременная Катя Колисниченко: «На днях была рвота с кровью»
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко призналась, что ей очень тяжело дается ссора с сестрой-близняшкой Юлией Салибековой. По словам длинноволосой красавицы, на днях у нее даже была рвота с кровью.
Не секрет, что всего через несколько месяцев Колисниченко впервые познает радость материнства. Впрочем, сейчас беременность Екатерины опечаливает серьезный скандал с родственницей. Выяснилось, что Юлия очень обиделась на сестру из-за того, что та решила скоропостижно покинуть ее семейный праздник.
Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с беременной звездой «Дома-2», в котором она призналась, что последние несколько дней чувствует себя не очень хорошо. По словам Екатерины, ее постоянно одолевают приступы изжоги.
Будущая мамочка отметила, что сейчас старается не впускать негативных эмоций в свою жизнь, однако все равно не может прихвастнуть прекрасным самочувствием. Оказывается, что все это время возле Екатерины находится ее любимый супруг, который очень ее поддерживает.
Как утверждает беременная Колисниченко, родственница в последнее время только и хочет доминировать над ней. Изменения в характере сестры Екатерина заметила 6 лет назад, после чего они начали очень серьезно ругаться и не общаться друг с другом на протяжении нескольких месяцев, сообщает Starhit.
Не секрет, что всего через несколько месяцев Колисниченко впервые познает радость материнства. Впрочем, сейчас беременность Екатерины опечаливает серьезный скандал с родственницей. Выяснилось, что Юлия очень обиделась на сестру из-за того, что та решила скоропостижно покинуть ее семейный праздник.
Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с беременной звездой «Дома-2», в котором она призналась, что последние несколько дней чувствует себя не очень хорошо. По словам Екатерины, ее постоянно одолевают приступы изжоги.
«На днях даже была рвота с кровью», - призналась Колисниченко журналистам.
Будущая мамочка отметила, что сейчас старается не впускать негативных эмоций в свою жизнь, однако все равно не может прихвастнуть прекрасным самочувствием. Оказывается, что все это время возле Екатерины находится ее любимый супруг, который очень ее поддерживает.
«Если не он, то мне было бы очень тяжело», - заявила экс-участница «Дома-2».
Как утверждает беременная Колисниченко, родственница в последнее время только и хочет доминировать над ней. Изменения в характере сестры Екатерина заметила 6 лет назад, после чего они начали очень серьезно ругаться и не общаться друг с другом на протяжении нескольких месяцев, сообщает Starhit.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:16