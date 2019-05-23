Ученые: Определены продукты, опасные для зрения





Зрение – это неотъемлемая часть полноценной жизни. Пока у человека все в порядке, он не задумывается о том, что нужно беречь свои глаза. Стоит возникнуть офтальмологической проблеме, как становится очевидным тот факт, что на зрительный анализатор приходится большая часть полученной информации из окружающей среды.Ученые провели исследование и выяснили, что некоторые продукты негативно воздействуют на этот важнейший орган чувств. Такие продукты, как белый хлеб, кофе, алкоголь, газировка, соль, негативно воздействуют на сосуды глаз, вызывая их спазмы, засорение и другие проблемы. Также специалисты рекомендуют избегать фастфудов и быстрых углеводов.А чтобы укрепить зрение эксперты предлагают увеличить долю в своем рационе черники, спаржи, брюссельской капусты, листового салата, шпината, кукурузы. Там содержатся витамины и микроэлементы, необходимые для здоровья глаза.