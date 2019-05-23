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Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова волнуется за будущее сына после скандала с внебрачным ребенком Антона Гусева

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Женя Феофилактова сменила единственному наследнику фамилию в социальных сетях после сообщения о том, что у Антона Гусева объявился внебрачный ребенок. По всей видимости, скандал, который разгорелся на программе «На самом деле», стал для блондинки последней каплей.

Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова волнуется за будущее сына после скандала с внебрачным ребенком Антона Гусева

Вчера на канале Первый вышел свежий выпуск телешоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым, главной темой которого стал внебрачный наследник звезды «Дома-2» Антона Гусева.

По словам экс-избранницы Антона Дарьи, она 7 лет назад не только встречалась с телезнаменитостью, но и даже родила от него первенца. В свою очередь Гусев подметил, что Ярослав является его крестником, однако факт того, что имел связь с девушкой, не стал отрицать.

Как утверждает экс-участник «Дома-2», он финансово помогает бывшей пассии, но делает это только потому, что очень хорошо к ней относится. В конце программы выяснилось, что Ярослав на самом деле не является сыном Гусева.

Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова волнуется за будущее сына после скандала с внебрачным ребенком Антона Гусева

Спустя несколько часов в Сети появилось очередное интервью с Женей Феофилактовой, в котором она заявила, что очень переживает за будущее своего наследника. По мнению длинноволосой красавицы, над Даниэлем могут начать смеяться окружающие, а также то и дело припоминать ему прошлое отца с его внебрачными сыновьями, сообщает Starhit.

«По документам сын носит фамилию отца. В будущем Даниэль сам решит – менять ли ему фамилию или нет», - подчеркнула Женя.

Как бы то ни было, но в соцсети блондинка все же поменяла фамилию сына и теперь он подписан, как Даниэль Феофилактов.

Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова волнуется за будущее сына после скандала с внебрачным ребенком Антона Гусева



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:57

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