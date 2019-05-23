Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова волнуется за будущее сына после скандала с внебрачным ребенком Антона Гусева
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Женя Феофилактова сменила единственному наследнику фамилию в социальных сетях после сообщения о том, что у Антона Гусева объявился внебрачный ребенок. По всей видимости, скандал, который разгорелся на программе «На самом деле», стал для блондинки последней каплей.
Вчера на канале Первый вышел свежий выпуск телешоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым, главной темой которого стал внебрачный наследник звезды «Дома-2» Антона Гусева.
По словам экс-избранницы Антона Дарьи, она 7 лет назад не только встречалась с телезнаменитостью, но и даже родила от него первенца. В свою очередь Гусев подметил, что Ярослав является его крестником, однако факт того, что имел связь с девушкой, не стал отрицать.
Как утверждает экс-участник «Дома-2», он финансово помогает бывшей пассии, но делает это только потому, что очень хорошо к ней относится. В конце программы выяснилось, что Ярослав на самом деле не является сыном Гусева.
Спустя несколько часов в Сети появилось очередное интервью с Женей Феофилактовой, в котором она заявила, что очень переживает за будущее своего наследника. По мнению длинноволосой красавицы, над Даниэлем могут начать смеяться окружающие, а также то и дело припоминать ему прошлое отца с его внебрачными сыновьями, сообщает Starhit.
Как бы то ни было, но в соцсети блондинка все же поменяла фамилию сына и теперь он подписан, как Даниэль Феофилактов.
Вчера на канале Первый вышел свежий выпуск телешоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым, главной темой которого стал внебрачный наследник звезды «Дома-2» Антона Гусева.
По словам экс-избранницы Антона Дарьи, она 7 лет назад не только встречалась с телезнаменитостью, но и даже родила от него первенца. В свою очередь Гусев подметил, что Ярослав является его крестником, однако факт того, что имел связь с девушкой, не стал отрицать.
Как утверждает экс-участник «Дома-2», он финансово помогает бывшей пассии, но делает это только потому, что очень хорошо к ней относится. В конце программы выяснилось, что Ярослав на самом деле не является сыном Гусева.
Спустя несколько часов в Сети появилось очередное интервью с Женей Феофилактовой, в котором она заявила, что очень переживает за будущее своего наследника. По мнению длинноволосой красавицы, над Даниэлем могут начать смеяться окружающие, а также то и дело припоминать ему прошлое отца с его внебрачными сыновьями, сообщает Starhit.
«По документам сын носит фамилию отца. В будущем Даниэль сам решит – менять ли ему фамилию или нет», - подчеркнула Женя.
Как бы то ни было, но в соцсети блондинка все же поменяла фамилию сына и теперь он подписан, как Даниэль Феофилактов.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:57