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Мать Децла Ирина Толмацкая сменила замки в квартире сына после переезда невестки и внука

Мать рэпера Децла, как только невестка Юлия и внук Тони переехали из квартиры ее покойного сына, сменила там замки. Ирина Толмацкая не понимает, почему возлюбленная музыканта не хочет общаться с ними, но со своей стороны она всегда готова к диалогу.
Мать Децла Ирина Толмацкая сменила замки в квартире сына после переезда невестки и внука

Родителям Кирилла Толмацкого, скончавшегося на 36-м году жизни в феврале, не удается найти общий язык с невесткой и добиться ее разрешения видеться с внуком. Мать рэпера не знает причин переезда родственницы и не понимает, почему та старается оборвать с ними все контакты. Родительница музыканта надеется, что со временем все наладится.
Мать Децла Ирина Толмацкая сменила замки в квартире сына после переезда невестки и внука

Толмацкая в интервью для «Собеседника» подтвердила: она действительно сменила замки в квартире покойного сына. Отец и мать знаменитости не выгоняли невестку, а сделали это только после того, как она сама покинула жилплощадь. Родительнице кажется, что вдове морально тяжело после смерти возлюбленного находиться в квартире, где они счастливо жили. Толмацкой и самой сложно посещать дом покойного наследника. Мать Децла всегда готова дать ключи невестке, если она захочет вернуться.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:12

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