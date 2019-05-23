Мать Децла Ирина Толмацкая сменила замки в квартире сына после переезда невестки и внука

Родителям Кирилла Толмацкого, скончавшегося на 36-м году жизни в феврале, не удается найти общий язык с невесткой и добиться ее разрешения видеться с внуком. Мать рэпера не знает причин переезда родственницы и не понимает, почему та старается оборвать с ними все контакты. Родительница музыканта надеется, что со временем все наладится.Толмацкая в интервью для «Собеседника» подтвердила: она действительно сменила замки в квартире покойного сына. Отец и мать знаменитости не выгоняли невестку, а сделали это только после того, как она сама покинула жилплощадь. Родительнице кажется, что вдове морально тяжело после смерти возлюбленного находиться в квартире, где они счастливо жили. Толмацкой и самой сложно посещать дом покойного наследника. Мать Децла всегда готова дать ключи невестке, если она захочет вернуться.