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Биполярное расстройство может спровоцировать развитие болезни Паркинсона
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Биполярное расстройство может спровоцировать развитие болезни Паркинсона

Люди с биполярным расстройством могут оказаться более склонными к развитию болезни Паркинсона. Такой вывод сделали тайваньские специалисты после изучения медицинских показателей пациентов с подобным диагнозом.
Биполярное расстройство может спровоцировать развитие болезни Паркинсона

В базе данных эксперты выделили около 56 000 человек, имевших биполярное расстройство в период 2001-2009 годов, но без болезни Паркинсона. Медицинские показатели этих пациентов сопоставили с более 225 000 человек, у которых никогда не было зафиксировано подобных симптомов. За участниками обеих групп наблюдали в течение двух лет.

В ходе исследования болезнь Паркинсона начала развиваться у 0,7% людей с биполярным расстройством и 0,1% исследуемых без такового. У участников контрольной группы заболевание проявлялось в более позднем возрасте – в 73-летнем против 64-летнего. Специалисты заметили, что пациенты, госпитализированные с биполярным расстройством чаще, оказались более склонными к возникновению заболевания, нежели люди, попадавшие в больницу по тому же поводу реже.

Авторы научной работы, описанной в журнале Американской академии неврологии Neurology, намерены продолжить исследование, чтобы выяснить, имеют ли биполярное расстройство и болезнь Паркинсона общие процессы или изменения в мозге. Понимание причин их взаимосвязи помогло бы ученым разработать эффективные методы профилактики и лечения таких симптомов. Работа проводилась при поддержке Больницы общего профиля ветеранов Тайбэя и Министерства науки и технологий Тайваня.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:08

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