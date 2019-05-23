Биполярное расстройство может спровоцировать развитие болезни Паркинсона





В базе данных эксперты выделили около 56 000 человек, имевших биполярное расстройство в период 2001-2009 годов, но без болезни Паркинсона. Медицинские показатели этих пациентов сопоставили с более 225 000 человек, у которых никогда не было зафиксировано подобных симптомов. За участниками обеих групп наблюдали в течение двух лет.В ходе исследования болезнь Паркинсона начала развиваться у 0,7% людей с биполярным расстройством и 0,1% исследуемых без такового. У участников контрольной группы заболевание проявлялось в более позднем возрасте – в 73-летнем против 64-летнего. Специалисты заметили, что пациенты, госпитализированные с биполярным расстройством чаще, оказались более склонными к возникновению заболевания, нежели люди, попадавшие в больницу по тому же поводу реже.Авторы научной работы, описанной в журнале Американской академии неврологии Neurology, намерены продолжить исследование, чтобы выяснить, имеют ли биполярное расстройство и болезнь Паркинсона общие процессы или изменения в мозге. Понимание причин их взаимосвязи помогло бы ученым разработать эффективные методы профилактики и лечения таких симптомов. Работа проводилась при поддержке Больницы общего профиля ветеранов Тайбэя и Министерства науки и технологий Тайваня.