Алена Савкина пообещала, что они с Ильей Яббаровым будут «землю грызть», чтобы их сын Богдан имел все

«Он совсем кроха и мало сейчас понимает, что происходит вокруг. Он мило тянет ручки к родным, искренне улыбаясь каждому слову», - пишет молодая мамочка.

В последнее время все чаще подписчики Рапунцель-младшей начали замечать, что в своих постах молодая мамочка пишет вместо «я» - «мы», делая акцент на том, что занимается воспитанием единственного наследника не одна.На днях длинноволосая красавица опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий пост, который привлек внимание фолловеров с первых же секунд, а все потому, что в очередной раз Алена акцентировала внимание не только на своем 3-месячном сыне Богдане, но и на бывшем возлюбленном Илье Яббарове.В посте Рапунцель-младшая заявляет, что три месяца назад у нее появился «смысл жизни», которого зовут Богдан.По словам Алены, сейчас ее наследнику нужна лишь любовь родителей, которой они с Ильей его и окружили. Также в свежем блоге Савкина сделала акцент на том, что они с Яббаровым будут «землю грызть», лишь бы Богдан имел все и никогда ни в чем в жизни не нуждался.Нужно сказать, что данный пост удивил многих поклонников Рапунцель-младшей. Один за другим они принялись вспоминать, что еще несколько недель назад Алена во всеуслышание обвиняла Илью в том, что он не желает навещать их общего сына.