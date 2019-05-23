Полина Гагарина пожаловалась в Instagram на отсутствие «Подмосковного» загара
Известная певица и актриса Полина Гагарина решила поговорить с поклонниками в социальной сети Instagram о «Подмосковном» загаре. Артистка выразила озабоченность, что прилагает все усилия, чтобы загореть на даче, но у нее это не получается.
Полина Гагарина разместила в соцсети свежее фото, которое сопроводила постом о трудностях в процессе загорания на даче. По словам знаменитости, ее «Дубайский» загар уже смылся, и она решила приобрести желаемый оттенок кожи с помощью лучей подмосковного солнца. Однако реализовать задуманное оказалось совсем непросто. Певица и лежит на раскладушке под открытым небом, и занимается садово-огородными работами, например, косит траву, борется с сорняками, вскапывает грядки, но все эти действия остаются безрезультатными.
Полина Гагарина обратилась к почитателям с просьбой разрешить задачу о том, почему солнце Подмосковья проявляет безразличие к ее «роскошному телу».
Фолловеры принялись поддерживать свою любимицу. Одни заверили, что артистка выглядит прекрасно: ее тело само выбрало идеальный оттенок и отсеивает лишний ультрафиолет. Другие все же дали несколько советов о том, как не только загореть, но и сделать кожу «шелковистой».
Полина Гагарина разместила в соцсети свежее фото, которое сопроводила постом о трудностях в процессе загорания на даче. По словам знаменитости, ее «Дубайский» загар уже смылся, и она решила приобрести желаемый оттенок кожи с помощью лучей подмосковного солнца. Однако реализовать задуманное оказалось совсем непросто. Певица и лежит на раскладушке под открытым небом, и занимается садово-огородными работами, например, косит траву, борется с сорняками, вскапывает грядки, но все эти действия остаются безрезультатными.
Полина Гагарина обратилась к почитателям с просьбой разрешить задачу о том, почему солнце Подмосковья проявляет безразличие к ее «роскошному телу».
Фолловеры принялись поддерживать свою любимицу. Одни заверили, что артистка выглядит прекрасно: ее тело само выбрало идеальный оттенок и отсеивает лишний ультрафиолет. Другие все же дали несколько советов о том, как не только загореть, но и сделать кожу «шелковистой».
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:50