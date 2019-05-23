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Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун рассказала об издевательствах, пережитых в школьные годы

Юная звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун недавно дала интервью изданию Glamour, в котором рассказала об издевательствах, пережитых в школьные годы. По словам знаменитости, в детстве она постоянно подвергалась травле.

Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун рассказала об издевательствах, пережитых в школьные годы

Британо-американская актриса и модель Милли Бобби Браун прославилась благодаря съемкам в сериале «Очень странные дела». Ее карьера продолжает стремительно развиваться, однако, помимо творческой деятельности, 15-летняя артистка занялась еще благотворительностью, став послом доброй воли ЮНИСЕФ. К такому решению ее подтолкнуло стремление оградить детей от издевательств, поскольку она сама в детстве являлась объектом травли.

В беседе с журналистом Милли Бобби Браун рассказала, что присоединилась к Детскому фонду ООН в связи с тем, что на жизнь молодежи оказывается все больше давления. Актриса намерена удостовериться, что детям не угрожает насилие и эксплуатация, также она хочет противодействовать негативу в соцсетях.

Кинозвезда привела в пример свою собственную историю. По ее словам, во время учебы в британской школе над ней издевались. Это стало причиной того, что девочка была вынуждена сменить несколько учебных заведений. Артистка призналась, что проблемы, из прошлого, связанные с травлей, ей приходится решать по сей день.

Милли Бобби Браун в интервью затронула и тему социальных сетей. Она заявила, что такие платформы для общения являются и великим благом, и неизбежным злом.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:28

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