Продемонстрирован первый напечатанный на 3D-принтере гиперкар Blade
Инженеры стартап-проекта Divergent Microfactories впервые продемонстрировали гиперкар, частично напечатанный на 3D-принтере. Создатели назвали транспортное средство Blade.
Blade является первым автомобилем, использующим технологию 3D-печати для формирования корпуса и шасси. Применение инновации позволило сократить массу гиперкара на 90%: она равна всего лишь 635 килограммам. Blade оснащен рамой из алюминиевых деталей, соединенных с печатными трубками, основой которых служит углеродный материал.
Заправку новинки можно осуществлять как бензином, так и сжиженным природным газом. Время разгона гиперкара до 100 км/ч составляет 2,2 секунды, а предельная мощность двигателя - 700 лошадиных сил.
По мнению Кевина Чингера, руководителя Divergent Microfactories, применение метода трехмерной печати положительно отразится на состоянии окружающей природной среды. Согласно последним оценкам экспертов, в ближайшие десятилетия количество автомобилей во всем мире возрастет в три раза. Следовательно, подход к автомобилестроению требует пересмотра.
Divergent Microfactories выпустил пока несколько экземпляров Blade, однако создатели планируют в перспективе расширить производство.
Blade является первым автомобилем, использующим технологию 3D-печати для формирования корпуса и шасси. Применение инновации позволило сократить массу гиперкара на 90%: она равна всего лишь 635 килограммам. Blade оснащен рамой из алюминиевых деталей, соединенных с печатными трубками, основой которых служит углеродный материал.
Заправку новинки можно осуществлять как бензином, так и сжиженным природным газом. Время разгона гиперкара до 100 км/ч составляет 2,2 секунды, а предельная мощность двигателя - 700 лошадиных сил.
По мнению Кевина Чингера, руководителя Divergent Microfactories, применение метода трехмерной печати положительно отразится на состоянии окружающей природной среды. Согласно последним оценкам экспертов, в ближайшие десятилетия количество автомобилей во всем мире возрастет в три раза. Следовательно, подход к автомобилестроению требует пересмотра.
Divergent Microfactories выпустил пока несколько экземпляров Blade, однако создатели планируют в перспективе расширить производство.
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:15