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Андрей Чадов подтвердил слухи о готовности к женитьбе

Актёр театра и кино Андрей Чадов, которому 22 мая исполнилось 38 лет, подтвердил распространившуюся в массмедиа информацию о своей готовности к женитьбе, которая станет для него первой. Данные слухи основаны на том, что в последнее время знаменитость часто видят в обществе модели Анстасии Виноградовой.
Андрей Чадов подтвердил слухи о готовности к женитьбе

Во время интервью журналистам издания «Караван историй» Андрей Чадов заявил: связать себя узами брака с любимой женщиной он не боится, но когда именно состоится свадьба – знает лишь Бог, но не он, так как жизнь – она непредсказуема. Само торжество кинозвезда не намерен делать пышным и громким. Знаменитость назвал себя не очень публичным человеком: на вечеринках он чувствует себя неловко и к тому же не любит проводить время в пустых и ненужных разговорах. В этом его поддерживает и избранница, добавил артист.

О детях влюблённые пока не думают. Сначала Андрей Чадов собирается достичь определённого финансового положения: приобрести квартиру и построить дом.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 21:27

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