Андрей Чадов подтвердил слухи о готовности к женитьбе

Во время интервью журналистам издания «Караван историй» Андрей Чадов заявил: связать себя узами брака с любимой женщиной он не боится, но когда именно состоится свадьба – знает лишь Бог, но не он, так как жизнь – она непредсказуема. Само торжество кинозвезда не намерен делать пышным и громким. Знаменитость назвал себя не очень публичным человеком: на вечеринках он чувствует себя неловко и к тому же не любит проводить время в пустых и ненужных разговорах. В этом его поддерживает и избранница, добавил артист.О детях влюблённые пока не думают. Сначала Андрей Чадов собирается достичь определённого финансового положения: приобрести квартиру и построить дом.