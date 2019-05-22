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Поклонница сфотографировалась с Брэдли Купером во время его прогулки с Ириной Шейк

Актер Брэдли Купер сделал совместную фотографию со своей поклонницей в Лос-Анджелесе. По городу артист прогуливался вместе с Ириной Шейк и их дочерью.
Поклонница сфотографировалась с Брэдли Купером во время его прогулки с Ириной Шейк

Изображение фанатка опубликовала в Instagram и положительно отозвалась о кумире, который, по ее мнению, оказался приветливым и милым человеком, хорошо разговаривающим по-французски. Отвечая на вопросы юзеров, с кем в этот момент находился Купер, та сказала - с Шейк и их дочерью. Вначале обратившись к модели, она после начала беседовать с актером, так как его спутница не ответила ей взаимностью.

Ранее MTO News сообщил о прекращении отношений между Брэдли Купером и Ириной Шейк. По словам журналистов сайта, пара рассталась и больше не будет вместе. В Сети также имеется ролик, где схожий с актером мужчина присутствовал в компании молодой девушки. После этого возникли слухи о расставании двух звезд.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:12

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