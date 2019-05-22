Моника Беллуччи ради новой фотосессии перевоплотилась в блондинку

Соответствующий снимок Моника Беллуччи разместила на своей странице в Instagram. На нем 54-летняя актриса позирует в образе блондинки на фоне панорамного окна. Звезда примеряла на себя прозрачное черное платье поверх корсета того же цвета. Знаменитость уточнила, что съемка проходила совсем недавно и скоро номер с ее фотосессией поступит в продажу. Чуть позже похожий снимок разместило и само издание, на нем поклонники звезды могут рассмотреть ее с другого ракурса.Подписчики Моники Беллуччи сразу отметили, что актрисе любой цвет волос к лицу. Несмотря на это многие начали волноваться, что звезда распрощалась со своими естественными локонами. В действительности это только парик, о чем стало известно чуть позже. Другие поклонники звезды отметили ее «ненатурально худую» талию. Они предположили, что это либо фотошоп, либо хорошо утягивающий корсет. Как обычно не обошлось и без комментариев подписчиков, считающих Монику Беллуччи самой красивой женщиной мира. Такие люди уверены, даже возраст не помеха выдающимся внешним данным уроженки Италии.