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Моника Беллуччи ради новой фотосессии перевоплотилась в блондинку

Известная итальянская актриса Моника Беллуччи в очередной раз удивила своих поклонников. 54-летняя звезда ради новой фотосессии для журнала SOON Magazine перевоплотилась в блондинку и позировала в прозрачном платье.
Моника Беллуччи ради новой фотосессии перевоплотилась в блондинку

Соответствующий снимок Моника Беллуччи разместила на своей странице в Instagram. На нем 54-летняя актриса позирует в образе блондинки на фоне панорамного окна. Звезда примеряла на себя прозрачное черное платье поверх корсета того же цвета. Знаменитость уточнила, что съемка проходила совсем недавно и скоро номер с ее фотосессией поступит в продажу. Чуть позже похожий снимок разместило и само издание, на нем поклонники звезды могут рассмотреть ее с другого ракурса.

Подписчики Моники Беллуччи сразу отметили, что актрисе любой цвет волос к лицу. Несмотря на это многие начали волноваться, что звезда распрощалась со своими естественными локонами. В действительности это только парик, о чем стало известно чуть позже. Другие поклонники звезды отметили ее «ненатурально худую» талию. Они предположили, что это либо фотошоп, либо хорошо утягивающий корсет. Как обычно не обошлось и без комментариев подписчиков, считающих Монику Беллуччи самой красивой женщиной мира. Такие люди уверены, даже возраст не помеха выдающимся внешним данным уроженки Италии.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:57

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