«Иногда пользуюсь»: Анфиса Чехова созналась в использовании фотошопа

Такое обновление Анфиса Чехова разместила на своей странице в Instagram. Телеведущая призналась, что в ее директе постоянно происходят страшные вещи, о которых она наконец-то решилась рассказать открыто. Звезда регулярно получает от своих подписчиков сообщения, где они комментируют ее внешний вид. Мнения постоянно разнятся: «И толстая я, и чересчур худая, и «как девочка» и «старуха». Знаменитость решила «вывести» все эти разговоры «из тени на свет» и предложила оставлять подобные комментарии под самими публикациями.Анфиса Чехова отмечает, внешность человека на снимках и видео зависит от многих факторов: окружения, света, наряда, макияжа, ракурса съемки, вида линз техники и многого другого. Поэтому не нужно удивляться, что часто ее снимки отличаются друг от друга. При этом телеведущие призналась, что иногда использует фотошоп. Подобными инструментами она не злоупотребляет, но не собирается скрывать данного факта.В качестве подтверждения Анфиса Чехова выложила свежий снимок в новом джинсовом пальто. Звезда заявила, что на нем «нет ни грамма фотошопа».