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В Краснодаре обнаженный мужчина повис на кондиционере многоэтажного дома

Сотрудникам МЧС в Краснодаре пришлось снимать с кондиционера на седьмом этаже обнаженного мужчину. По словам спасателей, последний повис на устройстве в неадекватном состоянии.
В Краснодаре обнаженный мужчина повис на кондиционере многоэтажного дома

Утром 22 мая в полицию поступил сигнал, что некий оголенный человек повис на кондиционере многоэтажного дома. Звонившим оказался парень, снимавший комнату в квартире, где проживал виновник происшествия. По словам свидетеля, двое других мужчин пытались разбить окно и выйти наружу. Один из них в итоге оказался на сплит-системе.

Приехавшие сотрудники МЧС сняли дебошира и передали его медикам. По мнению источника, неадекватными мужчины оказались из-за употребления наркотиков. Сидевший на кондиционере мужчина прежде привлекался за оборот запрещенных веществ. Правоохранительные органы ныне проводят проверку случившегося.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:34

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