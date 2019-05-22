В Краснодаре обнаженный мужчина повис на кондиционере многоэтажного дома





Утром 22 мая в полицию поступил сигнал, что некий оголенный человек повис на кондиционере многоэтажного дома. Звонившим оказался парень, снимавший комнату в квартире, где проживал виновник происшествия. По словам свидетеля, двое других мужчин пытались разбить окно и выйти наружу. Один из них в итоге оказался на сплит-системе.Приехавшие сотрудники МЧС сняли дебошира и передали его медикам. По мнению источника, неадекватными мужчины оказались из-за употребления наркотиков. Сидевший на кондиционере мужчина прежде привлекался за оборот запрещенных веществ. Правоохранительные органы ныне проводят проверку случившегося.