Любовь Успенская прокомментировала слухи о госпитализации Вилли Токарева
Исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская прокомментировала слухи о госпитализации коллеги по сцене Вилли Токарева, который в своё время написал для неё несколько песен. Артистка выразила уверенность: она была бы в числе первых, кому бы сообщили о том, что певец находится в больнице, а потому она подвергла сомнению данные сведения.
Сама же артистка не может позвонить коллеге и выяснить правду – его сотовый не отвечает. Любовь Успенская предположила, что автор-исполнитель песен в жанре русский шансон просто устал от внимания к его персоне со стороны общественности и намеренно отключил телефон.
«Скорее всего, данная новость – фейковая. Если бы это было правдой, меня и Михаила Шуфутинского родственники Вилли Токарева непременно уведомили бы», – приводит слова Любови Успенской издание «Телепрограмма».
Сама же артистка не может позвонить коллеге и выяснить правду – его сотовый не отвечает. Любовь Успенская предположила, что автор-исполнитель песен в жанре русский шансон просто устал от внимания к его персоне со стороны общественности и намеренно отключил телефон.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:34