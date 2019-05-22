Любовь Успенская прокомментировала слухи о госпитализации Вилли Токарева

«Скорее всего, данная новость – фейковая. Если бы это было правдой, меня и Михаила Шуфутинского родственники Вилли Токарева непременно уведомили бы», – приводит слова Любови Успенской издание «Телепрограмма».



Сама же артистка не может позвонить коллеге и выяснить правду – его сотовый не отвечает. Любовь Успенская предположила, что автор-исполнитель песен в жанре русский шансон просто устал от внимания к его персоне со стороны общественности и намеренно отключил телефон.