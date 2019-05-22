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Любовь Успенская прокомментировала слухи о госпитализации Вилли Токарева

Исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская прокомментировала слухи о госпитализации коллеги по сцене Вилли Токарева, который в своё время написал для неё несколько песен. Артистка выразила уверенность: она была бы в числе первых, кому бы сообщили о том, что певец находится в больнице, а потому она подвергла сомнению данные сведения.
Любовь Успенская прокомментировала слухи о госпитализации Вилли Токарева

«Скорее всего, данная новость – фейковая. Если бы это было правдой, меня и Михаила Шуфутинского родственники Вилли Токарева непременно уведомили бы», – приводит слова Любови Успенской издание «Телепрограмма».

Сама же артистка не может позвонить коллеге и выяснить правду – его сотовый не отвечает. Любовь Успенская предположила, что автор-исполнитель песен в жанре русский шансон просто устал от внимания к его персоне со стороны общественности и намеренно отключил телефон.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:34

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