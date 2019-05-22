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Эвелина Бледанс организует “царский” пикник для “солнечных людей”

Российская актриса Эвелина Бледанс на своей странице в сети Instagram заявила о намерении устроить царский пикник. Артистка рассказала, как проходит организация мероприятия для "солнечных людей".
Эвелина Бледанс организует “царский” пикник для “солнечных людей”

Эвелина Бледанс отметила, что ее телефон буквально разрывается от звонков, по поводу ее “инклюзивного” пикника в Царицыно 25 мая. Мероприятия пройдет под девизом “Мы все разные, но мы все вместе”. Телеведущая призналась, что привыкла все контролировать самостоятельно, в частности, она занимается приглашением гостей, составляет программу вечера, а также выбирает мастер-класс, подарки и еду детям. Артистка отметила, что очень ждет большого и важного события. В частности, на благотворительный пикник в поддержку детей с синдромом Дауна придут многие известные личности.

Эвелина Бледанс перечислила все свои обязанности, отметив, что окружающие по-прежнему видят в ней легкомысленную дамочку с бантиком. Артистка прикрепила к публикации несколько снимков, на которых она запечатлена с большим белым бантом.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:15

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