Эвелина Бледанс организует “царский” пикник для “солнечных людей”

Эвелина Бледанс отметила, что ее телефон буквально разрывается от звонков, по поводу ее “инклюзивного” пикника в Царицыно 25 мая. Мероприятия пройдет под девизом “Мы все разные, но мы все вместе”. Телеведущая призналась, что привыкла все контролировать самостоятельно, в частности, она занимается приглашением гостей, составляет программу вечера, а также выбирает мастер-класс, подарки и еду детям. Артистка отметила, что очень ждет большого и важного события. В частности, на благотворительный пикник в поддержку детей с синдромом Дауна придут многие известные личности.Эвелина Бледанс перечислила все свои обязанности, отметив, что окружающие по-прежнему видят в ней легкомысленную дамочку с бантиком. Артистка прикрепила к публикации несколько снимков, на которых она запечатлена с большим белым бантом.