Российский транспортер ПТС-4 по достоинству оценили в Индонезии





Издание Indomiliter является популярным во всей Индонезии, поэтому материал про российский транспортер ПТС-4 прочитают многие жители этой страны. Сейчас на вооружении государства стоят транспортеры советского производства, выпущенные еще в 50-60-е года 20 века. Именно поэтому журналисты издания проанализировали современную технику данного класса, доступную на мировом рынке.Индонезийские эксперты сравнили ПТС-4 с КС-61 и прошлой моделью ПТС. Новинка значительно превосходит своих конкурентов по возможности транспортировки груза по воде, показатели этих боевых машин составляют 18, 5 и 10 тонн соответственно. Новый транспортер оснащен двигателем, способным генерировать 840 лошадиных сил. Это позволяет ПТС-4 разгоняться до 60 км/ч по суше и до 15 км/ч по воде.Новый российский транспортер также имеет немалую огневую мощь. За нее отвечает 12,7-мм пулемет закрытого типа, располагающий боезапасом на 400 патронов. ПТС-4 имеет надежную броню, способную защищать военных от снарядов больших калибров.Ранее сообщалось, что Индонезия закупит у России партию машин пехоты БМП-3Ф и гусеничных плавающих бронетранспортеров БТ-3Ф.