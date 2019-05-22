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Российский транспортер ПТС-4 по достоинству оценили в Индонезии

Журналисты издания Indomiliter посвятили материал новому российскому транспортеру ПТС-4. Они по достоинству оценили эту боевую машину и отметили, что она сделала значительный скачек по сравнению с прошлыми поколениями и текущими аналогами.
Российский транспортер ПТС-4 по достоинству оценили в Индонезии

Издание Indomiliter является популярным во всей Индонезии, поэтому материал про российский транспортер ПТС-4 прочитают многие жители этой страны. Сейчас на вооружении государства стоят транспортеры советского производства, выпущенные еще в 50-60-е года 20 века. Именно поэтому журналисты издания проанализировали современную технику данного класса, доступную на мировом рынке.

Индонезийские эксперты сравнили ПТС-4 с КС-61 и прошлой моделью ПТС. Новинка значительно превосходит своих конкурентов по возможности транспортировки груза по воде, показатели этих боевых машин составляют 18, 5 и 10 тонн соответственно. Новый транспортер оснащен двигателем, способным генерировать 840 лошадиных сил. Это позволяет ПТС-4 разгоняться до 60 км/ч по суше и до 15 км/ч по воде.

Новый российский транспортер также имеет немалую огневую мощь. За нее отвечает 12,7-мм пулемет закрытого типа, располагающий боезапасом на 400 патронов. ПТС-4 имеет надежную броню, способную защищать военных от снарядов больших калибров.

Ранее сообщалось, что Индонезия закупит у России партию машин пехоты БМП-3Ф и гусеничных плавающих бронетранспортеров БТ-3Ф.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:40

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